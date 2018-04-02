Костромские «Пастушьи забавы» стали популярны у туристов, еще не начавшись 

Фестиваль «Пастушьи забавы», который состоится в мае на «Вокзале »Кострома сырная», вошел в ТОП-10 популярных для гастротуризма мероприятий в апреле и мае, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.
Рейтинг составлялся по результатам анализа популярности мероприятий, и в ТОП-10 наш фестиваль оказался на 9 месте. Самым популярным стал фестиваль «Пасхальный дар» в Москве и ресторанный фестиваль в Санкт-Петербурге.
По информации ТурСтат, гастротуризм в России является одним из самых популярных направлений внутреннего туризма.
Напомним, что первый фестиваль «Пастушьи забавы» пройдет 5 и 6 мая в туристическом комплексе «ВокзалЪ „Кострома сырная“ в деревне Будихино. 6 мая в славянском календаре — день святого Георгия Победоносца, который в народной традиции назывался Егорием или Юрием. В этот день раньше всегда проводился пастуший праздник.
В Егорьев день пастухов всегда чествовали и собирали им богатое угощение. Первый раз выгоняли на пастбище скот, купались в „егорьевской росе“, собирали лечебные травы.
Гостей фестиваля ждет реконструкция народного крестьянского праздника, дегустация продуктов Костромской области, конкурс на звание лучшего пастуха Центральной России. Их познакомят с русской лаптой, подготовят живую фотозону для памятных снимков и покажут собак пастушьих пород.