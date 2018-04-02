В Екатеринбурге отменят 052-й маршрут, который соединял Юго-Западный и Пионерку с центром города

Екатеринбурге планируется отменить один из самых популярных у жителей маршрут — № 052 «Горбольница № 7 — Начдива Онуфриева». Пассажиры обратили внимание на отсутствие маршрута на новых табличках с расписанием. Информацию об отмене маршрута Е1.RU подтвердили в администрации города.

— Его планируется отменить из-за большого количества дублирующих маршрутов, но точной даты пока нет, — пояснили в пресс-службе мэрии.

В самой компании «Автогамма», которая обслуживает маршрут, также не смогли уточнить дату отмены маршрута.

Отметим, что 052-й маршрут в прошлом году был внесен в список тех, которые планировалось отменить ещё в августе 2017 года. Однако в итоге его сохранили.