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В Екатеринбурге отменят 052-й маршрут, который соединял Юго-Западный и Пионерку с центром города
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В Екатеринбурге отменят 052-й маршрут, который соединял Юго-Западный и Пионерку с центром города 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге планируется отменить один из самых популярных у жителей маршрут — № 052 «Горбольница № 7 — Начдива Онуфриева». Пассажиры обратили внимание на отсутствие маршрута на новых табличках с расписанием. Информацию об отмене маршрута Е1.RU подтвердили в администрации города.
— Его планируется отменить из-за большого количества дублирующих маршрутов, но точной даты пока нет, — пояснили в пресс-службе мэрии.
В самой компании «Автогамма», которая обслуживает маршрут, также не смогли уточнить дату отмены маршрута.
Отметим, что 052-й маршрут в прошлом году был внесен в список тех, которые планировалось отменить ещё в августе 2017 года. Однако в итоге его сохранили.
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