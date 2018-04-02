Ростов получил самую большую сеть внутренних авиамаршрутов с начала века

В ночь на 1 апреля авиакомпания «Азимут» выполнила первый рейс по маршруту Ростов-на-Дону — Уфа — Ростов-на-Дону. Журналист «Делового сообщества», будучи одним из его пассажиров, отметил высокую загрузку: в прямом направлении в 100-местном лайнере «Сухой Суперджет 100» SSJ100-95LR не было свободных мест, в обратном направлении также был практически полный салон. Таким образом, с самого открытия направление стало очень популярным.

Столица Башкирии встретила новый авиарейс суровой совсем не весенней погодой: снегом, поземкой и сильным ветром. Однако это вполне компенсировалось по-настоящему теплым приемом встречающих людей — сотрудников международного аэропорта Уфа, блогеров, журналистов. Для пассажиров, вылетающих обратно в южную столицу при выходе на посадку башкирские красавицы в национальных костюмах угощали традиционным блюдом башкирской кухни — чак-чаком. Пассажирка Елена, зарегистрировавшаяся на рейс первой, получила сертификат на бесплатный перелет по любому из маршрутов, выполняемых «Азимутом».

Напомним, сегодня, 2 апреля, самолеты «Азимута» соединят Ростов с Казань , 5 апреля — с Минеральными Водами, с 24 апреля — с Грозным, а с 1 мая — с Нижним Новгородом. По словам обозревателя портала Travel.Ru Юрия Плохотниченко, после этого у пассажиров, вылетающих из ростовского аэропорта, будет наиболее обширная с начала века сеть внутренних направлений.

«Развитие региональной авиации — это потребность рынка. Сам пассажир хочет летать между регионами напрямую. Ранее из Уфы в Ростов можно было добраться только через Москву . Теперь есть прямой рейс и пассажиры сразу же его оценили. Наши исследования показали, что направление будет востребовано круглогодично, причем в следующем году частота может быть увеличена с 3 до 5 раз в неделю. Концепция «Азимута» — развивать связи между регионами, в частности, с южной частью России », — рассказал директор по стратегическому развитию Авиакомпании Азимут Дмитрий Звонарев. Направление из Ростова-на-Дону в Уфу будет обслуживаться три раза в неделю, по вторникам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Платова в 01:10, в обратном направлении в 07:00, время местное для каждого аэропорта.

Также он отметил, что от полюбившегося пассажирам тарифа в 888 рублей перевозчик отказываться не планирует.

«888 рублей — это акционный тариф, он будет доступен для новых направлений, а для тех направлений, которые эксплуатируются давно, мы применяем различные скидки», — добавил Дмитрий Звонарёв.

Авиакомпания «Азимут» начала работу в сентябре прошлого года. Сейчас флот авиакомпании состоит из шести самолетов SSJ100-95LR увеличенной дальности полета, планируется, что к 2021 году таких лайнеров в наличии у «Азимута» будет 16. Владельцами перевозчика являются Ростовская область в лице ОАО «Региональная Корпорация Развития», а также ООО «Инвесттехсервис» и ООО «Аэрокарго+».

Михаил Кругликов