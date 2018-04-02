«Уральские авиалинии» открыли продажу субсидированных билетов в Калининград

2 апреля 2018 года "Уральские авиалинии" начали продажу субсидированных авиабилетов пассажирам из Калининграда , с Дальнего Востока, а также направляющимся во всероссийский детский центр «Океан».

Спецтариф распространяется на молодежь до 23 лет, пенсионеров по возрасту, инвалидов I группы и сопровождающих, сопровождающих детей-инвалидов, инвалидов с детства II и III группы. Также на субсидированные билеты могут рассчитывать дети, получившие путевки во всероссийский детский центр «Океан», сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании.

В рамках калининградской и дальневосточной программ действуют специальные тарифы на следующие направления: — Екатеринбург — Калининград, Калининград — Екатеринбург — от 4 000 рублей; — Москва — Калининград, Калининград — Москва — от 2 500 рублей; — Санкт-Петербург — Калининград, Калининград — Санкт-Петербург — 3 500 рублей; — Благовещенск — Москва, Москва — Благовещенск — 6 400 рублей; — Благовещенск — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Благовещенск (трансферный рейс) — 6 500 рублей; — Благовещенск — Сочи , Сочи — Благовещенск (трансферный рейс) — 9 500 рублей; — Благовещенск — Симферополь , Симферополь — Благовещенск (трансферный рейс) — 9 800 рублей; — Владивосток — Екатеринбург, Екатеринбург — Владивосток — 6 400 рублей; — Владивосток — Новосибирск , Новосибирск — Владивосток — 5 900 рублей; — Владивосток — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Владивосток — 7 500 рублей; — Иркутск — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Иркутск — 6 300 рублей; — Хабаровск — Екатеринбург, Екатеринбург — Хабаровск — 6 200 рублей; — Хабаровск — Новосибирск, Новосибирск — Хабаровск — 5 700 рублей; — Хабаровск — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Хабаровск — 7 300 рублей; — Чита — Екатеринбург, Екатеринбург — Чита — 5 000 рублей; — Чита — Москва, Москва — Чита — 6 200 рублей; — Якутск — Екатеринбург, Екатеринбург — Москва — 6 000 рублей; — Якутск — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Якутск (трансферный рейс) — 7 000 рублей.

Приобрести субсидированные билеты можно до 1 декабря 2018 года в любых авиакассах при наличии соответствующего удостоверения. А отправиться со скидкой в «Океан» при предъявлении путевки — до 31 декабря: — Владивосток — Екатеринбург, Екатеринбург — Владивосток — 6 400 рублей; — Владивосток — Иркутск, Иркутск — Владивосток — 5 500 рублей; — Владивосток — Новосибирск, Новосибирск — Владивосток — 5 900 рублей.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За 2017 год ее услугами воспользовались 8 000 474 человека. География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из 44 лайнеров Airbus (24 А320, 13 А321 и 7 А319).