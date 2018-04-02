АТОР: Основной причиной отказа от туров по страховкам от невыезда в 2017 г. стала болезнь

Одной из самых распространенных причин отказов туристов от приобретенных ими зарубежных туров в 2017 г. стала болезнь. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные страховых компаний.

«Страховка от невыезда — популярный продукт у организованных туристов. Этот страховой продукт чаще всего реализуется через туроператоров. Основной причиной отказа от туров по страховкам от невыезда в 2017 г. были проблемы со здоровьем туриста или его родственников, сообщают страховые компании», — говорится в сообщении.

Как уточняется, по данным опрошенных страховщиков, эту причину указывали до 70% всех путешественников, купивших полис страхования пассажиров. «Наибольшим спросом этот вид страховки пользуется у семей с маленькими детьми, вероятность невыезда которых по причинам заболеваний или травм выше, чем, например, у пары средних лет или группы друзей-студентов», — пояснили в АТОРе.

На втором месте с небольшим отставанием — отказ в выдаче визы или несвоевременное ее получение. Так, ряд страховых компаний отмечает, что эту причину указывали более 50% обратившихся за компенсацией по страховке от невыезда. Среди прочих причин страховщики указывают десятки случаев отказа от поездок (до 5% в общей статистике обращений) по причине смерти застрахованного или его близких родственников.

Единицы обращений фиксировались страховщиками по причине стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций в месте вылета или прилета, а также участия застрахованного лица в судебном разбирательстве (судебном заседании), о котором турист ранее не знал. Также страховщиками фиксировались единичные случаи досрочного возвращения на родину из-за госпитализации или смерти родственника и неожиданного отказа во въезде в страну. «Планы туристов в прошлом году также нарушались из-за призыва в армию, попадания в ДТП по пути в аэропорт, хищения нужных для поездки документов, необходимости оказать содействие органам власти (в том числе обязанности участвовать в следственных действиях), сокращения на работе», — поясняется в материале.

В АТОРе также отметили, что отнесение того или иного случая к страховому каждый раз зависит от условий договора с конкретной страховой компанией.