В Магнитогорске на металлургическом комбинате открыли площадку для туристов 

В Челябинской области Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) открыл на территории завода площадку для промышленных экскурсий. Российским и зарубежным туристам организаторы обещают зрелищность и безопасность, пишет ИА «Ура.ру».
На ММК уже организовали первую экскурсию для турагентств и отельеров Челябинской области и Башкортостана. Посетители увидели работу доменной печи по выплавке чугуна, компьютеризированную диспетчерскую и стан «2000» холодной прокатки. Туристов поразило техническое оснащение и масштаб металлургического завода. Они уверены, что спрос на экскурсии будет высоким.
«Жители Уфы знают о Магнитогорске лишь по хоккейной команде и горнолыжным центрам. Пришла пора знакомить их, если можно так сказать, со стальным сердцем, дающим жизнь городу, региону, да и стране», — рассказала представитель уфимского туроператора «Полесье» Олеся Нечипуренко. «Бывал на ММК тридцать четыре года назад, ещё студентом на преддипломной практике. Впечатлён тем, как изменилось предприятие за эти годы. Как обыватель однозначно скажу, что экскурсии на ММК будут интересны и чрезвычайно востребованы», — отметил директор «Корпорации развития Южного Урала» Александр Стариков.
Магнитогорск включён в объект промышленного туризма в рамках федеральной программы Ростуризма с 2019 по 2025 годы. Специалисты проработали маршруты по промплощадке Магнитки с учётом безопасности туристов, информационной насыщенности и зрелищности экскурсионной программы.