Туристическая полиция в Петербурге будет создаваться с учетом московского и мирового опыта

"Функциональную нагрузку туристической полиции, и как она будет работать, мы пока обсуждаем с ГУ МВД, но нужно сказать, что это не только международный опыт — этот опыт великолепно прижился в России , в частности, в Москве", — сказал Мушкарев.

"Там с 2014 года туристическая полиция существует — это батальон патрульно-постовой службы, у них специальная форма с нашивками на английском языке. Они охраняют общественный порядок в местах скопления туристов, и в случае происшествий или каких-либо противоправных действий, они помогают иностранцам заполнить заявление и получить ту справку, которая всем иностранцам необходима для получения возмещения в страховой компании", — добавил он.

По его словам, власти Петербурга успешно взаимодействуют с полицией в вопросах обеспечения безопасности туристов, некоторые новшества опробовали во время проведения Кубка конфедераций в 2017 году.

"У нас с прошлого года работает мобильная туристско-информационная служба на сегвеях, она очень хорошо проявила себя в период проведения Кубка конфедераций, ее работники были на постоянной связи с управлением внутренних дел по Петербургу и Ленинградской области , и мы уже начали взаимодействие на уровне договоренностей. Сейчас надеемся, что наши договоренности удастся сформировать в виде механизма работы", — рассказал Мушкарев.

Он отметил, что принципы работы туристической полиции будут определять представители МВД, у этой службы будет «стандартный функционал» — охрана общественного порядка и пресечение правонарушений.

"Но наша основная задача — сделать так, чтобы это было более направлено на туристов из-за рубежа", — объяснил Мушкарев. «Мы с удивлением обнаружили, что сейчас в полиции работает много молодых ребят, которые говорят на разных языках, и мы должны их поддержать в их развитии», — добавил он.