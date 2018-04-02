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Пассажиров спасут от невылета
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Пассажиров спасут от невылета 

Уралинформбюро 34 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Росавиация разработала новый порядок действий при возникновении финансовых трудностей у авиакомпаний, а также на случай отзыва или приостановки их сертификата эксплуатанта. Как пишут "Известия", действующие ранее нормы показали свою неэффективность в прошлом году, когда из-за банкротства «ВИМ-Авиа» тысячи пассажиров «застряли» в российских и зарубежных аэропортах.
По новому порядку государство возьмет на себя оплату перевозок в случае возникновения проблем у авиакомпаний. При этом ужесточится и контроль за их деятельностью — Федеральное агентство воздушного транспорта будет пристально следить не только за финансово-экономическими, но и за производственными показателями, передает "Уралинформбюро".
Ранее аналитический центр при правительстве страны совместно с Минтрансом РФ разработал новые критерии оценки закредитованности авиакомпаний. Методика анализа работоспособности перевозчиков дополнена показателями отношения чистого долга к операционной прибыли до амортизации (EBITDA), а также качества ликвидных активов и его соответствия краткосрочной кредиторской задолженности.
Также по теме: Действие сертификата эксплуатанта «ВИМ-Авиа» приостановлено Самолеты Путина доставят пассажиров «ВИМ-Авиа» на родину Приостановка чартеров «ВИМ-Авиа» затронет до 100 тысяч туристов
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