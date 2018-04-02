В Ростове появится еще одна региональная авиакомпания

Анапу, В Ростове-на-Дону начнет работу еще одна авиакомпания, которая будет специализироваться на коротких маршрутах до 1 тыс. км. Об этом со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией, сообщает сетевое издание «Городской репортер». Авиаперевозчик планирует летать из донской столицы в Воронеж, Краснодар Геленджик , Минеральные воды, Волгодонск Элиста и другие города.

Базироваться авиакомпания будет на аэродроме, который располагается под станицей Ольгинской. Оттуда в аэропорт Платов запустят транзитные автобусы с заездом в Ростов-на-Дону. Перевозки будут выполняться на турбовинтовых самолетах Let L-410 Turbolet и ТВС-2ДТС, которые способны вместить до 14 пассажиров.

«В планах инвесторов на ближайшее время — начать подготовку к созданию авиакомпании, подготовить документы и провести переговоры с заинтересованными сторонами и поставщиками услуг и техники», — сообщает «Городской репортер».