Ещё
В Ростове появится еще одна региональная авиакомпания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ростове появится еще одна региональная авиакомпания 

Деловое сообщество 46 минут назад
В Ростове-на-Дону начнет работу еще одна авиакомпания, которая будет специализироваться на коротких маршрутах до 1 тыс. км. Об этом со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией, сообщает сетевое издание «Городской репортер». Авиаперевозчик планирует летать из донской столицы в Воронеж, Краснодар, Анапу, Геленджик, Минеральные воды, Волгодонск, Элиста и другие города.
Базироваться авиакомпания будет на аэродроме, который располагается под станицей Ольгинской. Оттуда в аэропорт Платов запустят транзитные автобусы с заездом в Ростов-на-Дону. Перевозки будут выполняться на турбовинтовых самолетах Let L-410 Turbolet и ТВС-2ДТС, которые способны вместить до 14 пассажиров.
«В планах инвесторов на ближайшее время — начать подготовку к созданию авиакомпании, подготовить документы и провести переговоры с заинтересованными сторонами и поставщиками услуг и техники», — сообщает «Городской репортер».
Напомним, с сентября прошлого года в Ростовской области начала работу авиакомпания «Азимут» — базовый перевозчик аэропорта Платов.
Деловое сообщество: последние новости
Удвоить турпоток за 10 лет планируют власти Ростовской области В Ростове пройдет Международный фестиваль туризма Сухой Суперджет 100 с именем «Кубань» Авиакомпании Азимут прибыл на базирование в Аэропорт Краснодара
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия сорвалась с цепи»704
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1345
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»336
Саудиты принуждают Россию к сделке215
Илон Маск объявил о «банкротстве» Tesla72
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение