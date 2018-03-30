В Крыму сократилось количество туристов

Количество туристов, посетивших Крым в 2017 году, сократилось, но поступления в бюджет от налогов с турбизнеса увеличились. Об этом сегодня сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе отчета в парламенте республики о результатах деятельности Совмина, передает Крыминформ

«В прошлом году Крым посетили около 5 миллионов 400 тысяч туристов. Это на три с лишним процента меньше, чем в 2016-м. В то же время налоговые поступления в бюджет от работы санаторно-курортного и туристского сектора по итогам года выросли более чем на 7% и превысили 2,5 млрд рублей», — сообщил Аксёнов.

Глава Крыма отметил, что необходимо вывести из тени так называемые малые отели.

«На данный момент прорабатывается механизм «мягкой легализации», предполагающий несколько этапов в течение пяти лет. Совет министров разработал проект федерального закона, который предусматривает введение упрощенной формы регистрации физических лиц (в виде приобретения патента). Следующий этап — разработка пошаговой инструкции действий физического лица для регистрации и ведения предпринимательской деятельности. Работа в этом направлении уже ведётся. Весь пакет законодательных инициатив будет представлен до 1 июня», — рассказал он.

Аксёнов добавил, что власти республики работают над усилением контроля за деятельностью должностных лиц, в том числе и контролирующих органов. По его мнению, если чиновник будет знать, что за его работой пристально следят, «он трижды подумает, прежде чем начать „кошмарить“ бизнес и вымогать взятку».

По итогам 2017 года, прокуратура Крыма отменила более тысячи планирующихся проверок предпринимателей из 2,5 тысячи.

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