Ещё
В Крыму сократилось количество туристов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму сократилось количество туристов 

REGIONS.RU 30 марта 2018
Количество туристов, посетивших Крым в 2017 году, сократилось, но поступления в бюджет от налогов с турбизнеса увеличились. Об этом сегодня сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе отчета в парламенте республики о результатах деятельности Совмина, передает Крыминформ.
«В прошлом году Крым посетили около 5 миллионов 400 тысяч туристов. Это на три с лишним процента меньше, чем в 2016-м. В то же время налоговые поступления в бюджет от работы санаторно-курортного и туристского сектора по итогам года выросли более чем на 7% и превысили 2,5 млрд рублей», — сообщил Аксёнов.
Глава Крыма отметил, что необходимо вывести из тени так называемые малые отели.
«На данный момент прорабатывается механизм «мягкой легализации», предполагающий несколько этапов в течение пяти лет. Совет министров разработал проект федерального закона, который предусматривает введение упрощенной формы регистрации физических лиц (в виде приобретения патента). Следующий этап — разработка пошаговой инструкции действий физического лица для регистрации и ведения предпринимательской деятельности. Работа в этом направлении уже ведётся. Весь пакет законодательных инициатив будет представлен до 1 июня», — рассказал он.
Аксёнов добавил, что власти республики работают над усилением контроля за деятельностью должностных лиц, в том числе и контролирующих органов. По его мнению, если чиновник будет знать, что за его работой пристально следят, «он трижды подумает, прежде чем начать „кошмарить“ бизнес и вымогать взятку».
По итогам 2017 года, прокуратура Крыма отменила более тысячи планирующихся проверок предпринимателей из 2,5 тысячи.
Это неполный текст новости
REGIONS.RU: последние новости
Крымскую игорную зону построят под Ялтой СК: Торговый центр "Зимняя вишня" был построен без разрешения А был ли мальчик? Или это провокация?
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия сорвалась с цепи»704
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1345
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»336
Саудиты принуждают Россию к сделке215
Илон Маск объявил о «банкротстве» Tesla72
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение