Пассажирам оплатят перелеты в случае проблем авиакомпаний 

Росавиация разработала новый порядок вывоза пассажиров, застрявших в аэропортах из-за проблем авиакомпаний. Об этом газете «Известия» рассказал руководитель федерального агентства Александр Нерадько. Согласно новым порядкам, государство возьмет на себя оплату перевозки пассажиров в ситуациях, когда авиакомпания окажется банкротом и потеряет все возможности продолжать выполнение рейсов. Авиационные власти будут контролировать не только финансово-экономические, но и производственные показатели перевозчиков.