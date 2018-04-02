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Пассажирам оплатят перелеты в случае проблем авиакомпаний
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Пассажирам оплатят перелеты в случае проблем авиакомпаний 

Авторадио 21 минуту назад
Фото: Мир24
Росавиация разработала новый порядок вывоза пассажиров, застрявших в аэропортах из-за проблем авиакомпаний. Об этом газете «Известия» рассказал руководитель федерального агентства Александр Нерадько. Согласно новым порядкам, государство возьмет на себя оплату перевозки пассажиров в ситуациях, когда авиакомпания окажется банкротом и потеряет все возможности продолжать выполнение рейсов. Авиационные власти будут контролировать не только финансово-экономические, но и производственные показатели перевозчиков.
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