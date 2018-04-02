В Благовещенске стартовали продажи льготных авиабилетов до Москвы

"Перевозчик «Уральские авиалинии» приступил к выполнению программы по субсидируемым государством перелетам из Благовещенска в европейскую часть страны. Билеты по субсидированным тарифам оформляются по маршруту Благовещенск — Екатеринбург Москва , стоимость билета 6,4 тыс. рублей в одну сторону", — говорится в сообщении.

В минтрансе отметили, что пока решается вопрос об открытии продаж субсидированных авиабилетов компании «Северный ветер». «Авиакомпания еще ведет работу по заключению договора с Федеральным агентством воздушного транспорта », — уточнили в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в министерстве транспорта и строительства Амурской области, в агентствах Благовещенска также открыли продажи субсидированных билетов для льготной категории граждан авиакомпании «Аэрофолот». «Но у нас эта авиакомпания не выполняет полеты», — сказали в пресс-службе ведомства.

Льготную программу субсидирования перевозок разработали для обеспечения доступности воздушных перевозок населению с Дальнего Востока в европейскую часть страны. Воспользоваться льготными перелетами смогут дети и молодежь до 23 лет, женщины в возрасте старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также граждане, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалида с детства II или III группы.