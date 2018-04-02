Ещё
В Благовещенске стартовали продажи льготных авиабилетов до Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Благовещенске стартовали продажи льготных авиабилетов до Москвы 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Амурская служба новостей
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Продажи авиабилетов для льготной категории пассажиров авиакомпании «Уральские авиалинии» открылись в понедельник в авиационных агентствах Благовещенска, сообщила пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области.
"Перевозчик «Уральские авиалинии» приступил к выполнению программы по субсидируемым государством перелетам из Благовещенска в европейскую часть страны. Билеты по субсидированным тарифам оформляются по маршруту Благовещенск — Екатеринбург — Москва, стоимость билета 6,4 тыс. рублей в одну сторону", — говорится в сообщении.
В минтрансе отметили, что пока решается вопрос об открытии продаж субсидированных авиабилетов компании «Северный ветер». «Авиакомпания еще ведет работу по заключению договора с Федеральным агентством воздушного транспорта», — уточнили в ведомстве.
Как сообщили ТАСС в министерстве транспорта и строительства Амурской области, в агентствах Благовещенска также открыли продажи субсидированных билетов для льготной категории граждан авиакомпании «Аэрофолот». «Но у нас эта авиакомпания не выполняет полеты», — сказали в пресс-службе ведомства.
Льготную программу субсидирования перевозок разработали для обеспечения доступности воздушных перевозок населению с Дальнего Востока в европейскую часть страны. Воспользоваться льготными перелетами смогут дети и молодежь до 23 лет, женщины в возрасте старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также граждане, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалида с детства II или III группы.
ТАСС: последние новости
Эксперты: Греция станет основным после Турции направлением для туристов РФ в летнем сезоне Авиакомпании перевезут более 700 тыс. пассажиров по льготной программе полетов в города РФ Авиакомпания "Азимут" планирует в несколько раз увеличить пассажиропоток
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия сорвалась с цепи»703
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1343
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»336
Саудиты принуждают Россию к сделке215
Илон Маск объявил о «банкротстве» Tesla70
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение