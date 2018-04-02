В Учжэне открылась праздничная «ярмарка благовоний» 

Тунсян /пров. Чжэцзян/, 1 апреля /Синьхуа/ — За несколько дней до праздника Цинмин в поселке на воде Учжэнь городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ открылась традиционная «ярмарка благовоний».
Для местных жителей и туристов подготовлена обширная культурная программа, включающая «ярмарку тутовых цветов», фольклорные представления, лодочную регату, дегустацию праздничных деликатесов, весенние прогулки.
Тунсян /пров. Чжэцзян/, 1 апреля /Синьхуа/ — За несколько дней до праздника Цинмин в поселке на воде Учжэнь городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ открылась традиционная «ярмарка благовоний».
Для местных жителей и туристов подготовлена обширная культурная программа, включающая «ярмарку тутовых цветов», фольклорные представления, лодочную регату, дегустацию праздничных деликатесов, весенние прогулки.
Тунсян /пров. Чжэцзян/, 1 апреля /Синьхуа/ — За несколько дней до праздника Цинмин в поселке на воде Учжэнь городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ открылась традиционная «ярмарка благовоний».
Для местных жителей и туристов подготовлена обширная культурная программа, включающая «ярмарку тутовых цветов», фольклорные представления, лодочную регату, дегустацию праздничных деликатесов, весенние прогулки.
Тунсян /пров. Чжэцзян/, 1 апреля /Синьхуа/ — За несколько дней до праздника Цинмин в поселке на воде Учжэнь городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ открылась традиционная «ярмарка благовоний».
Для местных жителей и туристов подготовлена обширная культурная программа, включающая «ярмарку тутовых цветов», фольклорные представления, лодочную регату, дегустацию праздничных деликатесов, весенние прогулки.
Тунсян /пров. Чжэцзян/, 1 апреля /Синьхуа/ — За несколько дней до праздника Цинмин в поселке на воде Учжэнь городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ открылась традиционная «ярмарка благовоний».
Для местных жителей и туристов подготовлена обширная культурная программа, включающая «ярмарку тутовых цветов», фольклорные представления, лодочную регату, дегустацию праздничных деликатесов, весенние прогулки.
Тунсян /пров. Чжэцзян/, 1 апреля /Синьхуа/ — За несколько дней до праздника Цинмин в поселке на воде Учжэнь городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ открылась традиционная «ярмарка благовоний».
Для местных жителей и туристов подготовлена обширная культурная программа, включающая «ярмарку тутовых цветов», фольклорные представления, лодочную регату, дегустацию праздничных деликатесов, весенние прогулки.
Тунсян /пров. Чжэцзян/, 1 апреля /Синьхуа/ — За несколько дней до праздника Цинмин в поселке на воде Учжэнь городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ открылась традиционная «ярмарка благовоний».
Для местных жителей и туристов подготовлена обширная культурная программа, включающая «ярмарку тутовых цветов», фольклорные представления, лодочную регату, дегустацию праздничных деликатесов, весенние прогулки.
Тунсян /пров. Чжэцзян/, 1 апреля /Синьхуа/ — За несколько дней до праздника Цинмин в поселке на воде Учжэнь городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ открылась традиционная «ярмарка благовоний».
Для местных жителей и туристов подготовлена обширная культурная программа, включающая «ярмарку тутовых цветов», фольклорные представления, лодочную регату, дегустацию праздничных деликатесов, весенние прогулки.
Тунсян /пров. Чжэцзян/, 1 апреля /Синьхуа/ — За несколько дней до праздника Цинмин в поселке на воде Учжэнь городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ открылась традиционная «ярмарка благовоний».
Для местных жителей и туристов подготовлена обширная культурная программа, включающая «ярмарку тутовых цветов», фольклорные представления, лодочную регату, дегустацию праздничных деликатесов, весенние прогулки.