В Учжэне открылась праздничная «ярмарка благовоний»

Тунсян /пров. Чжэцзян/, 1 апреля / Синьхуа / — За несколько дней до праздника Цинмин в поселке на воде Учжэнь городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ открылась традиционная «ярмарка благовоний».

Для местных жителей и туристов подготовлена обширная культурная программа, включающая «ярмарку тутовых цветов», фольклорные представления, лодочную регату, дегустацию праздничных деликатесов, весенние прогулки.

Тунсян /пров. Чжэцзян/, 1 апреля /Синьхуа/ — За несколько дней до праздника Цинмин в поселке на воде Учжэнь городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ открылась традиционная «ярмарка благовоний».

Для местных жителей и туристов подготовлена обширная культурная программа, включающая «ярмарку тутовых цветов», фольклорные представления, лодочную регату, дегустацию праздничных деликатесов, весенние прогулки.

Тунсян /пров. Чжэцзян/, 1 апреля /Синьхуа/ — За несколько дней до праздника Цинмин в поселке на воде Учжэнь городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ открылась традиционная «ярмарка благовоний».

Для местных жителей и туристов подготовлена обширная культурная программа, включающая «ярмарку тутовых цветов», фольклорные представления, лодочную регату, дегустацию праздничных деликатесов, весенние прогулки.

Тунсян /пров. Чжэцзян/, 1 апреля /Синьхуа/ — За несколько дней до праздника Цинмин в поселке на воде Учжэнь городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ открылась традиционная «ярмарка благовоний».

Для местных жителей и туристов подготовлена обширная культурная программа, включающая «ярмарку тутовых цветов», фольклорные представления, лодочную регату, дегустацию праздничных деликатесов, весенние прогулки.

Тунсян /пров. Чжэцзян/, 1 апреля /Синьхуа/ — За несколько дней до праздника Цинмин в поселке на воде Учжэнь городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ открылась традиционная «ярмарка благовоний».

Для местных жителей и туристов подготовлена обширная культурная программа, включающая «ярмарку тутовых цветов», фольклорные представления, лодочную регату, дегустацию праздничных деликатесов, весенние прогулки.

Тунсян /пров. Чжэцзян/, 1 апреля /Синьхуа/ — За несколько дней до праздника Цинмин в поселке на воде Учжэнь городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ открылась традиционная «ярмарка благовоний».

Для местных жителей и туристов подготовлена обширная культурная программа, включающая «ярмарку тутовых цветов», фольклорные представления, лодочную регату, дегустацию праздничных деликатесов, весенние прогулки.

Тунсян /пров. Чжэцзян/, 1 апреля /Синьхуа/ — За несколько дней до праздника Цинмин в поселке на воде Учжэнь городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ открылась традиционная «ярмарка благовоний».

Для местных жителей и туристов подготовлена обширная культурная программа, включающая «ярмарку тутовых цветов», фольклорные представления, лодочную регату, дегустацию праздничных деликатесов, весенние прогулки.

Тунсян /пров. Чжэцзян/, 1 апреля /Синьхуа/ — За несколько дней до праздника Цинмин в поселке на воде Учжэнь городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ открылась традиционная «ярмарка благовоний».

Для местных жителей и туристов подготовлена обширная культурная программа, включающая «ярмарку тутовых цветов», фольклорные представления, лодочную регату, дегустацию праздничных деликатесов, весенние прогулки.

Тунсян /пров. Чжэцзян/, 1 апреля /Синьхуа/ — За несколько дней до праздника Цинмин в поселке на воде Учжэнь городского уезда Тунсян провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ открылась традиционная «ярмарка благовоний».

Для местных жителей и туристов подготовлена обширная культурная программа, включающая «ярмарку тутовых цветов», фольклорные представления, лодочную регату, дегустацию праздничных деликатесов, весенние прогулки.