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Двухэтажные поезда «Аэроэкспресс» перевезли почти 1,7 млн пассажиров
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Двухэтажные поезда «Аэроэкспресс» перевезли почти 1,7 млн пассажиров 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
В момента своего запуска (27 октября 2017 года) двухэтажные поезда «Аэроэкспресс» перевезли более 1,7 млн пассажиров на маршрутах«Киевский вокзал — аэропорт Внуково» и«Павелецкий вокзал — аэропорт Домодедово». Об этом
сообщается
на портале «Аэроэкспресса».
«Двухэтажные поезда отличаются повышенной комфортностью. При этом они позволяют перевезти больше пассажиров. Это особенно важно в часы пик и во время проведения в Москве крупных мероприятий. Этим летом в России пройдет Чемпионат мира по футболу. За время футбольного турнира «Аэроэкспресс», по предварительной оценке, предстоит перевезти около 1,2 млн человек. Мы рассчитываем, что благодаря использованию двухэтажных поездов, нам удастся обеспечить удобство и комфорт каждой поездки даже в условиях значительного роста пассажиропотока», —подчеркнул исполнительный директор компании Валерий Фёдоров.
Новые поезда были изготовлены специально для «Аэроэкспресс» швейцарской компанией Stadler. В них созданы все условия для комфортной поездки: увеличено свободное пространство в салоне, добавлены места для размещения большого количества багажа, все кресла легко трансформируются в удобное положение.
Каждый вагон оборудован видеосистемой, климат-контролем, розетками и оснащен бесплатной Wi-Fi сетью, а для маломобильных пассажиров предусмотрен специальный лифт для перемещения между этажами.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение Двухэтажные поезда «Аэроэкспресс» перевезли почти 1,7 млн пассажиров появились сначала на Москва Меняется.
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