Иностранцев предложили лечить в России по особым визам

Дешёвый рубль сделал Россию привлекательным направлением не только для обычных туристов из-за рубежа, но и для тех, кто хочет за небольшие деньги поправить здоровье. Чтобы успешно развивать медицинский туризм, у этой сферы должны появиться чёткая стратегия развития и свой куратор в Правительстве, — к такому выводу пришли участники «круглого стола» в Совете Федерации

Кто едет к нам лечить глаза и зубы

Общий объём мирового рынка медицинского туризма в 2016 году оценивался примерно в 10,5 миллиарда долларов, при этом на долю России приходилось всего 250 миллионов долларов. Между тем, по данным Минздрава Ростуризма , потенциал этого рынка в нашей стране — около 13 миллиардов рублей ежегодно.

О том, что развитие этого направления повысит благосостояние работающих в сфере здравоохранения, сказал в середине марта Президент России Владимир Путин на встрече с врачами в Национальном медицинском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге . «Возможности у нас очень большие, колоссальные, и этот поток будет нарастать, если мы будем работать целенаправленно в этом направлении. А это точно совершенно будет помогать не только тем, кто въезжает на территорию России, это будет помогать повышать и общий уровень здравоохранения», — уверен глава государства.

Иностранцев в России привлекают такие направления, как стоматология, урология, гинекология, пластическая хирургия, ортопедия, травматология, сердечно-сосудистая хирургия, офтальмология. По словам модератора дискуссии, заслуженного врача России и члена Комитета Совета Федерации по соцполитике Владимира Круглого, медицинский туризм — это уже не такая стихийная отрасль, как несколько лет назад. «В прошлом году более чем в два раза выросло число приезжающих на лечение в Россию граждан Китая Южной Кореи . Они посещают, в основном, города Сибирского федерального округа. А многие приезжают в Москву как в ближайшую европейскую столицу», — сообщил сенатор.

Великобритания, Израиль, Сингапур и Индия. Планы на зарубежных гостей, которые могут приехать в Россию на лечение, у Министерства здравоохранения наполеоновские: наша страна должна переместиться с 34-й строчки на пятую в Международном индексе медицинского туризма. В пятёрку лучших направлений медтуризма сейчас входят Канада

left2162визыполучили иностранцы с целью лечения в России.

Директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава Сергей Муравьёв рассказал, что за последние два года 52 тысяч человек из 109 стран приехали в Россию, чтобы пройти лечение. «Поток иностранцев увеличится, если исключить бумажную волокиту, необоснованные сложности в оформлении документов», — отметил он.

В России есть возможность на высоком уровне проводить операции, причём стоит это зачастую дешевле, чем за рубежом, не сомневается член Комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Дмитрий Шатохин . «Основное препятствие состоит в отсутствии комплексного подхода к развитию данной сферы», — признал он.

Выздороветь за 90 дней

По мнению члена Комитета палаты регионов по соцполитике Игоря Фомина, для роста въездного, в том числе и медицинского туризма необходимо максимально либерализовать визовое законодательство и повсеместно ввести электронные визы. Возможно, стоит подумать и о выделении специальных «медицинских» виз, как в Японии или Германии.

Большинству иностранцев, которые сейчас едут в нашу страну на лечение, визы и так не нужны, ведь это в основном граждане СНГ, разъяснил представитель МИД Юрий Иванов . «За 2017 год иностранцам в общей сложности выдано 2,6 миллиона виз, при этом с целью лечения — 2162 визы, что на 34 процента больше, чем в 2016-м», — проинформировал он.

Указывая как цель въезда «прохождение лечения», иностранцы могут оформлять по упрощённой схеме частные одно— и двукратные визы на три месяца, так особой необходимости в специализированных документах нет, полагает дипломат. С ним не согласились представители профессионального сообщества, подчеркнув, что серьёзно лечение может занять времени гораздо больше, чем 90 дней.

Кроме того, по мнению экспертов, продвижению отечественных медучреждений и курортов за рубежом мешает отсутствие их сайтов на английском языке и международных сертификатов. А информацию о последних достижениях наших врачей не найти на порталах профильных министерств.

«Необходим какой-то межведомственный орган, скорее всего при Правительстве с куратором на уровне вице-премьера, который был бы ответственен за разработку стратегии по медицинскому туризму. Надо учитывать, что это особенный продукт, который имеет мало общего с туристическим, совсем иные и проблемы, прежде всего на стыке медицины и менеджмента», — подвёл итог первому обсуждению этой проблемы в Совете Федерации Владимир Круглый и пообещал, что сенаторы возьмут тему медтуризма под свой контроль.