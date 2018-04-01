Ещё
Аэропорт Грозного планирует обслужить порядка 2 тыс. болельщиков из Египта на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аэропорт Грозного планирует обслужить порядка 2 тыс. болельщиков из Египта на ЧМ-2018 

ТАСС 53 минуты назад
ГРОЗНЫЙ, 1 апреля. /ТАСС/. Аэропорт столицы Чеченской Республики города Грозный планирует обслужить порядка 2 тыс. болельщиков из Египта, которые посетят город во время проведения чемпионата мира по футболу в России, сообщил журналистам исполняющий обязанности генерального директора госпредприятия «Вайнахавиа» (эксплуатант аэропорта Грозный — прим. ТАСС) Солсбек Гамбулатов.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Грозный не будет принимать матчи, однако в столице Чечни будет базироваться и тренироваться национальная сборная Египта по футболу.
"У нас будет команда-участник, они будут летать от нас и возвращаться, и болельщики планируют приехать к нам, около двух тысяч", — сказал он.
Солсбеков добавил, что для обслуживания иностранных болельщиков в аэропорту оборудовали две новые стойки для регистрации пассажиров в зоне иностранных вылетов, приобрели специальный лифт для доставки на борт воздушного судна пассажиров с ограниченными возможностями здоровья и людей, получивших травмы, а также установили досмотровое оборудование, соответствующее мировым стандартам.
Он также отметил, что в прошлом году аэропорт Грозного обслужил порядка 300 тыс. пассажиров, а в текущем году он планирует выйти на показатель в 500 тыс. человек. Это, по его словам, будет сделано за счет расширения маршрутной сети, в частности, аэропорт планирует наладить прямое авиасообщение с Симферополем, так как по словам гендиректора, «это направление будет очень востребовано».
Аэропорт Грозный — главный авиаузел Чеченской Республики, расположен в границах города Грозного. Он начал свою работу в 1938 году. Во время боевых действий в Чечне в 1990-2000 годах аэропорт существенно пострадал, однако после окончания войны был восстановлен, а в 2009 году получил международный статус от Межгосударственного авиационного комитета.
ТАСС: последние новости
Somon Air приостанавливает полеты по некоторым направлениям в РФ со 2 апреля Авиакомпания "Азимут" планирует в несколько раз увеличить пассажиропоток В Грозном построят новый жилой микрорайон на 30 тыс. человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саудиты принуждают Россию к сделке84
Китай огласил ответ на ограничения США369
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1122
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»316
Германия признала провал Tornado381
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение