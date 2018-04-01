Аэропорт Грозного планирует обслужить порядка 2 тыс. болельщиков из Египта на ЧМ-2018

ГРОЗНЫЙ , 1 апреля. / ТАСС /. Аэропорт столицы Чеченской Республики города Грозный планирует обслужить порядка 2 тыс. болельщиков из Египта , которые посетят город во время проведения чемпионата мира по футболу в России , сообщил журналистам исполняющий обязанности генерального директора госпредприятия «Вайнахавиа» (эксплуатант аэропорта Грозный — прим. ТАСС) Солсбек Гамбулатов.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Грозный не будет принимать матчи, однако в столице Чечни будет базироваться и тренироваться национальная сборная Египта по футболу.

"У нас будет команда-участник, они будут летать от нас и возвращаться, и болельщики планируют приехать к нам, около двух тысяч", — сказал он.

Солсбеков добавил, что для обслуживания иностранных болельщиков в аэропорту оборудовали две новые стойки для регистрации пассажиров в зоне иностранных вылетов, приобрели специальный лифт для доставки на борт воздушного судна пассажиров с ограниченными возможностями здоровья и людей, получивших травмы, а также установили досмотровое оборудование, соответствующее мировым стандартам.

Он также отметил, что в прошлом году аэропорт Грозного обслужил порядка 300 тыс. пассажиров, а в текущем году он планирует выйти на показатель в 500 тыс. человек. Это, по его словам, будет сделано за счет расширения маршрутной сети, в частности, аэропорт планирует наладить прямое авиасообщение с Симферополем , так как по словам гендиректора, «это направление будет очень востребовано».