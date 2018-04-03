Крупнейший авиаперевозчик Юга России «Азимут» запустил рейсы в Ставрополь и Уфу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апреля. / ТАСС /. Авиакомпания «Азимут» открыла во вторник два рейса — из Санкт-Петербурга Ставрополь и из Краснодара Уфу . Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе перевозчика.

"3 апреля 2018 года авиакомпания «Азимут» открыла новые направления: Санкт-Петербург — Ставрополь и Краснодар — Уфа. Первый рейс по маршруту Санкт-Петербург — Ставрополь вылетел из Северной столицы в 12:42 по московскому времени. Первые пассажиры из Краснодара прибыли в столицу Республики Башкортостан ранним утром", — уточнили в пресс-службе, добавив, что рейсы по этим направлениям будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам.

Также 5 апреля авиакомпания начинает выполнять рейсы в Минеральные Воды из Ростова-на-Дону, а с 24 апреля — из Ростова-на-Дону в Грозный по вторникам и четвергам. Рейсы из Москвы в Грозный и Краснодар и из Ростова-на-Дону в Нижний Новгород откроются с 1 мая.

В ближайшие годы компания намерена расширять маршрутную сеть как внутри РФ , так и на международных линиях — за счет полетов в страны СНГ и Европы. Первые полеты в Киргизию Армению «Азимут» рассчитывает начать в этом году. Как сообщал ранее председатель совета директоров авиакомпании Павел Удод, перевозчик планирует к концу 2018 года расширить маршрутную сеть до 30 направлений.

Авиакомпания «Азимут», которая является крупнейшим авиаперевозчиком Южного федерального округа, появилась в 2017 году. Она выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу Сочи , Санкт-Петербург, Москву, Самару Новосибирск и другие города. За 2017 год «Азимут» перевез 73 тыс. пассажиров. Как сообщил ТАСС исполнительный директор компании Эдуард Теплицкий, в 2018 году перевозчик рассчитывает обслужить около 730 тыс. человек.

"Азимут" является базовым перевозчиком нового аэропорта Платов Ростова-на-Дону. Платов — первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР, открылся 7 декабря 2017 года. Аэропорт расположен в 30 км от Ростова-на-Дону. С начала эксплуатации Платов обслужил 652 тыс. 956 человек.