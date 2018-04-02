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Авиакомпания «Азимут» начала полеты из Ростова-на-Дону в Казань
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Авиакомпания «Азимут» начала полеты из Ростова-на-Дону в Казань 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
КАЗАНЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Базовый перевозчик нового аэропорта Ростова-на-Дону Платов — компания «Азимут» — запустил в понедельник первый рейс в Казань, передает корреспондент ТАСС.
Направление Ростов-на-Дону — Казань будет обслуживаться три раза в неделю — по понедельникам средам, пятницам. На торжественной церемонии открытия рейса присутствовал генеральный директор авиакомпании Павел Екжанов.
"Мы планировали эти направления не сейчас, до начала зимы, еще осенью. Мы поняли, что это эффективный рейс, этот рейс идет напрямую, минуя московский узел", — сказал Екжанов журналистам после встречи пассажиров.
Как сообщалось, «Азимут» весной также запустит рейсы в Нижний Новгород, Уфу, Грозный, Минеральные Воды и Ставрополь.
Платов — первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР, открылся 7 декабря 2017 года. Аэропорт расположен в 30 км от Ростова-на-Дону. С начала эксплуатации Платов обслужил 652 тыс. 956 человек.
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