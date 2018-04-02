Авиакомпания «Азимут» начала полеты из Ростова-на-Дону в Казань

КАЗАНЬ , 2 апреля. / ТАСС /. Базовый перевозчик нового аэропорта Ростова-на-Дону Платов — компания «Азимут» — запустил в понедельник первый рейс в Казань, передает корреспондент ТАСС.

Направление Ростов-на-Дону — Казань будет обслуживаться три раза в неделю — по понедельникам средам, пятницам. На торжественной церемонии открытия рейса присутствовал генеральный директор авиакомпании Павел Екжанов.

"Мы планировали эти направления не сейчас, до начала зимы, еще осенью. Мы поняли, что это эффективный рейс, этот рейс идет напрямую, минуя московский узел", — сказал Екжанов журналистам после встречи пассажиров.

Как сообщалось, «Азимут» весной также запустит рейсы в Нижний Новгород, Уфу Грозный , Минеральные Воды и Ставрополь