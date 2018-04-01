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Вечерние рейсы в калининградском аэропорту задерживаются из-за тумана
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Вечерние рейсы в калининградском аэропорту задерживаются из-за тумана 

Прайм 32 минуты назад
Фото: Новый Калининград.Ru
КАЛИНИНГРАД, 1 апр /ПРАЙМ/. Несколько вечерних рейсов в калининградском аэропорту «Храброво» задерживаются из-за недостаточной видимости на взлетно-посадочной полосе, связанной с туманом, сообщила пресс-служба аэропорта.
"В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту «Храброво» произошли изменения в расписании авиарейсов. Из-за тумана видимость на взлетно-посадочной полосе недостаточная для осуществления посадки воздушных судов. В связи с этим прибытие нескольких вечерних рейсов задерживается", — говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за того, что воздушные суда не прибывают по расписанию, задерживается и вылет обратных рейсов из Калининграда.
В настоящее время задерживаются три рейса из Москвы. Отменены рейсы из Варшавы и Минска.
Актуальную информацию о времени прибытия и отправления рейсов администрация «Храброво» советует смотреть на онлайн-табло на сайте аэропорта.
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