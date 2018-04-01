Муйне превратят в общенациональный туристический центр

На недавней конференции в провинции Биньтхуан было объявлено, что Муйне, популярная пляжная зона в городе Фантхьет , как ожидается, превратиться в 2030 году в национальный туристический центр

К 2025 году Муйне станет основным курортным центром провинции Биньтхуан и южно-центрального побережья, принимая 10 миллионов посетителей. А к 2030 году область будет отвечать всем требованиям для того, чтобы стать центром национального уровня, с 16 млн туристов и доходами в 58 трлн VND (2,5 млрд USD).

Область нацелена на привлечение новых рынков в центральной и северной Европе и на Ближнем Востоке, и направит свои усилия на пляжи, спорт и культуру.

Pham Trung Luong, бывший заместитель руководителя Института исследований развития туризма, сказал, что для достижения цели провинция Биньтхуан должна создавать разнообразные туристические продукты, увеличивать рекламу и обучать людей.

Он добавил, что власти провинции также должны больше заботиться об экологических факторах и последствиях изменения климата.

Luong подчеркнул, что превращение Муйне в национальный туристический объект будет способствовать развитию региона и связям с центральным нагорьем.

В конференции приняли участие представители туристических агентств и культурных экспертов из провинции Биньтхуан и соседних провинций и городов. Они призвали к увеличению инвестиций в инфраструктуру развлечений и дорожного движения.

Ngo Thanh Loan из Университета социальных и гуманитарных наук Хошимина отметил, что ключевым ресурсом Муйне является пляж, поэтому защита природного ландшафта является обязательной во время развития.

Nguyen Duc Hoa, заместитель председателя Народного комитета провинции, попросил Департамент культуры, спорта и туризма собрать мнения всех участников конференции.

Он просил Департамент в ближайшее время представить план развития Народному комитету.

Источник: vov.vn