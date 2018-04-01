Из Челябинска в Крым можно будет улететь по льготным ценам 

Росавиация утвердила список городов, участвующих в программе субсидирования воздушных перевозок. Об этом сообщает федеральное агентство воздушного транспорта. В список льготных авиаперелётов попал Челябинск.
В программах субсидируемых полетов на Дальний Восток, в Симферополь и из Калининграда в этом году будет участвовать 11 авиакомпаний. Они уже заключили соглашения с Росавиацией. Полеты по специальным ценам продолжатся до 1 декабря 2018 года.
Купить билеты по льготной цене смогут челябинцы до 23 лет, пенсионеры, инвалиды I группы и сопровождающий их, а также дети-инвалиды и инвалиды с детства II и III группы.
Специальная цена на перелёт в Симферополь из Челябинска составит 3 тысячи рублей. Из Екатеринбурга до Калининграда по льготной стоимости можно долететь «Уральскими авиалиниями» за 5100 рублей.
Аэропорт Челябинска уже перешёл летнее расписание, которое будет действовать до конца октября. С 1 июня по 26 октября в Астану из Челябинска самолёты будут летать дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Цены на билеты начинаются от 8134 рублей. Рейсы будут выполняться на самолёте CRJ-200 на 50 пассажиров. Время в пути составит час 20 минут.
К зарубежным направлениям добавятся чартеры сразу на два курорта Туниса. Также увеличится количество регулярных рейсов в Турцию.
С 21 апреля «Нордавиа» после перерыва в несколько месяцев продолжит выполнение рейсов в Санкт-Петербург. Ведутся переговоры по увеличению рейсов в Пермь — с двух до четырёх. В мае планируется добавить третий рейс в Новосибирск. Перевозчик — S7 Airlines — предлагает полететь через столицу Сибири в Пекин, Гонконг, Сеул и другие страны юго-восточной Азии.