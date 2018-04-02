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Власти ввели ограничение на посещение Тадж-Махала в Индии
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Власти ввели ограничение на посещение Тадж-Махала в Индии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. С 1 апреля туристы могут посещать индийскую гробницу Тадж-Махал только в течение трех часов в день, сообщает газета Daily Mail.
Гробница является самой популярной достопримечательностью Индии и ежедневно привлекает около 50 000 туристов, многие из которых находятся там в течение всего дня, что вызывает давку. Поэтому теперь посещение Тадж-Махала и ограничивают тремя часами.
Тадж-Махал — мавзолей-мечеть, находящийся на севере Индии, построенный в 17 веке потомком Тамерлана, императором Шах-Джаханом для своей жены, умершей при родах.
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