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Швеция ввела экологический налог на авиабилеты
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Швеция ввела экологический налог на авиабилеты 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: Российская Газета
В Швеции введен экологический налог на авиабилеты. Пассажиры должны дополнительно платить от 5,8 до 38,8 евро в зависимости от длины маршрута. Тем самым власти добиваются снижения экологической нагрузки на авиационные перевозки, сообщает газета Kronen Zeitung.
Сбор взимается со всех пассажиров, кроме детей до двух лет, экипажа самолета и путешественников, делающих пересадку в шведских аэропортах. Согласно опросам, 53% шведов не возражают против сбора на авиабилеты в борьбе за экологию.
По словам, министра окружающей среды Изабеллы Левин, необходимо уменьшить «климатические последствия от использования авиационного транспорта». Кроме того, в Швеции зафиксировано «сильное увеличение» путешествий самолетами.
Представители парламентской оппозиции не согласились с решением правительства. Вместо введения налога на граждан следует обязать авиакомпании шире использовать биотопливо, считают депутаты.
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