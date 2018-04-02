Швеция ввела экологический налог на авиабилеты

Швеции введен экологический налог на авиабилеты. Пассажиры должны дополнительно платить от 5,8 до 38,8 евро в зависимости от длины маршрута. Тем самым власти добиваются снижения экологической нагрузки на авиационные перевозки, сообщает газета Kronen Zeitung.

Сбор взимается со всех пассажиров, кроме детей до двух лет, экипажа самолета и путешественников, делающих пересадку в шведских аэропортах. Согласно опросам, 53% шведов не возражают против сбора на авиабилеты в борьбе за экологию.

По словам, министра окружающей среды Изабеллы Левин, необходимо уменьшить «климатические последствия от использования авиационного транспорта». Кроме того, в Швеции зафиксировано «сильное увеличение» путешествий самолетами.

Представители парламентской оппозиции не согласились с решением правительства. Вместо введения налога на граждан следует обязать авиакомпании шире использовать биотопливо, считают депутаты.