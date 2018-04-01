Somon Air приостанавливает полеты по некоторым направлениям в РФ со 2 апреля

МОСКВА , 1 апреля. / ТАСС /. Таджикская компания Somon Air сообщила о приостановке со 2 апреля полетов по некоторым направлениям в РФ на основании телеграммы Росавиации от 31 марта. Соответствующее заявление было размещено в воскресенье на сайте авиаперевозчика.

Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург и В список попали рейсы Somon Air в Екатеринбург Сочи . Кроме того, в начале апреля истекает срок действия разрешения на полеты по маршруту Худжанд — Москва — Худжанд. Пассажиры смогут вернуть деньги за билеты в полном объеме.

Куляб. В марте Таджикистан не разрешил «Уральским авиалиниям» полеты из ряда регионов РФ. В ответ Минтранс заявил, что готов на зеркальные меры. Таджикская сторона не подтвердила полеты по направлениям Пермь — Душанбе, Краснодар — Худжанд, Челябинск — Душанбе и Жуковский

В данный момент рейсы по маршрутам Пермь — Душанбе, Краснодар — Худжанд и Жуковский — Куляб не выполняет ни одна авиакомпания. Что касается направления Челябинск — Душанбе, то представитель Минтранса РФ пояснил ТАСС, что «Уральские авиалинии» сейчас совершают полеты на основе разовых разрешений, а российская сторона требует предоставить постоянное.