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Somon Air приостанавливает полеты по некоторым направлениям в РФ со 2 апреля
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Somon Air приостанавливает полеты по некоторым направлениям в РФ со 2 апреля 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: Newsru.com
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Таджикская компания Somon Air сообщила о приостановке со 2 апреля полетов по некоторым направлениям в РФ на основании телеграммы Росавиации от 31 марта. Соответствующее заявление было размещено в воскресенье на сайте авиаперевозчика.
"В частности, в тексте телеграммы говорится, что «в соответствии с решением Министерства транспорта РФ в связи с отсутствием подтверждения авиационными властями Республики Таджикистан заявок авиакомпании „Уральские авиалинии“ на выполнение полетов в пункты на территории Таджикистана в полном объеме с 00:01 мск 02.04.2018 рейсы авиакомпаний Somon Air и Tajik Air по некоторым маршрутам обеспечиваться не будут», — говорится в сообщении.
В список попали рейсы Somon Air в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург и Сочи. Кроме того, в начале апреля истекает срок действия разрешения на полеты по маршруту Худжанд — Москва — Худжанд. Пассажиры смогут вернуть деньги за билеты в полном объеме.
В марте Таджикистан не разрешил «Уральским авиалиниям» полеты из ряда регионов РФ. В ответ Минтранс заявил, что готов на зеркальные меры. Таджикская сторона не подтвердила полеты по направлениям Пермь — Душанбе, Краснодар — Худжанд, Челябинск — Душанбе и Жуковский — Куляб.
В данный момент рейсы по маршрутам Пермь — Душанбе, Краснодар — Худжанд и Жуковский — Куляб не выполняет ни одна авиакомпания. Что касается направления Челябинск — Душанбе, то представитель Минтранса РФ пояснил ТАСС, что «Уральские авиалинии» сейчас совершают полеты на основе разовых разрешений, а российская сторона требует предоставить постоянное.
Авиасообщение между двумя государствами уже ограничивалось в апреле 2017 года. Тогда Минтранс РФ запретил ряд рейсов Somon Air в Россию в ответ на отказ таджикских регулирующих органов согласовать в полном объеме полеты компании «Ямал» из подмосковного Жуковского. Тогда же были ограничены полеты Utair и «Уральских авиалиний».
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