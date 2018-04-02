Минтранс отзывает допуск таджикских авиакомпаний на ряд маршрутов

Минтранс России подтвердил введение с 5 апреля ограничений для двух таджикских авиакомпаний на ряд маршрутов в российские города, передает РИА «Новости»

По данным агентства, с 5 апреля Россия отзывает разрешения Somon Air и Tajik Air на направления Новосибирск-Душанбе и Новосибирск-Худжанд, а также пять частот Tajik Air и четыре частоты Somon Air на маршруте Москва-Душанбе.

Как отмечается, в министерстве транспорта подтвердили эту информацию.