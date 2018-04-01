Таджикская авиакомпания остановила полеты по девяти направлениям в Россию

Частная авиакомпания из Таджикистана «Сомон Эйр» приостановила полеты по девяти направлениям в Россию на основании полученной телеграммы от Росавиации , сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Кроме того, 5 апреля истекает срок временного допуска «Сомон Эйр» на рейсы Худжанд-Москва-Худжанд.

Напомним, новое обострение в авиконфликте с Таджикистаном произошло в марте, когда таджикская сторона не дала разрешение « Уральским авиалиниям » с 26 марта (начала летнего сезона) на полеты по некоторым направлениям, в том числе из российских городов Пермь Челябинск в Душанбе.

Российские авиационные власти призывали министерство транспорта Таджикистана начать переговоры по этому вопросу.