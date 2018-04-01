Ещё
Таджикская авиакомпания остановила полеты по девяти направлениям в Россию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Таджикская авиакомпания остановила полеты по девяти направлениям в Россию 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Частная авиакомпания из Таджикистана «Сомон Эйр» приостановила полеты по девяти направлениям в Россию на основании полученной телеграммы от Росавиации, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
В список вошли рейсы из Душанбе в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург, Сочи и обратно, а также из Худжанда в Казань и Петербург и обратно, передает РИА «Новости».
Кроме того, 5 апреля истекает срок временного допуска «Сомон Эйр» на рейсы Худжанд-Москва-Худжанд.
Напомним, новое обострение в авиконфликте с Таджикистаном произошло в марте, когда таджикская сторона не дала разрешение «Уральским авиалиниям» с 26 марта (начала летнего сезона) на полеты по некоторым направлениям, в том числе из российских городов Пермь и Челябинск в Душанбе.
Российские авиационные власти призывали министерство транспорта Таджикистана начать переговоры по этому вопросу.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев» Пхеньян и Сеул назначили дату межкорейского саммита К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»63
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ378
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля138
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»517
В Домодедово девушка избила пограничника110
Видео
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение