Авиабилеты в Крым челябинцы смогут купить по льготной цене

Авиабилеты на рейсы из Челябинска Симферополь можно будет купить со скидкой, сообщают в федеральном агентстве воздушного транспорта.

Согласно утверждённой программе субсидирования, льготные цены челябинцам предложат два авиаперевозчика — «Аэрофлот» и « Уральские авиалинии ». Цена билета с учётом всех сборов не будет превышать 3 750 рублей.

Право на покупку льготных билетов получат граждане РФ , принадлежащие к одной из следующих категорий:

люди в возрасте до 23 лет;женщины в возрасте свыше 55 лет;мужчины в возрасте свыше 60 лет;инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.

Добавим, что продажи льготных билетов начнутся уже в апреле.