Авиабилеты в Крым челябинцы смогут купить по льготной цене 

Авиабилеты на рейсы из Челябинска в Симферополь можно будет купить со скидкой, сообщают в федеральном агентстве воздушного транспорта.
Согласно утверждённой программе субсидирования, льготные цены челябинцам предложат два авиаперевозчика — «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии». Цена билета с учётом всех сборов не будет превышать 3 750 рублей.
Право на покупку льготных билетов получат граждане РФ, принадлежащие к одной из следующих категорий:
люди в возрасте до 23 лет;женщины в возрасте свыше 55 лет;мужчины в возрасте свыше 60 лет;инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.
Добавим, что продажи льготных билетов начнутся уже в апреле.