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Жительница Владивостока выступила против уличной торговли на набережной Спортивной гавани
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Жительница Владивостока выступила против уличной торговли на набережной Спортивной гавани 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Жительницу Владивостока возмутила стихийная уличная торговля на набережной Спортивной гавани. По словам горожанки, гулять там с ребенок стало совесм невозможно, так как одно из доступных мест для прогулок в центре города превратили в торгово-развлекательный центр, сообщает PRIMPRESS.
«У меня уже второй год закипает от того, что главную городскую набережную превратили в какой-то торгово-развлекательный центр. Невозможно пройти не наткнувшись на прилавок. Гулять там с маленьким ребенком — это какой-то ад. Я не могу объяснить двухлетке, почему мы не можем каждый день по несколько раз кататься на машинке за 250 рублей и покупать новую игрушку. Поход к морю — это гарантированная истерика, причем не одна. Хочется там просто погулять, посмотреть на морские пейзажи, камушки в море покидать. Вместо этого приходится постоянно с ревом уносить ребенка от очередного развала с игрушками. Неужели для этого нет других мест в городе? Я живу рядом с морем и это наше место для прогулок — причем единственное, детских площадок там больше нет», — написала женщина в социальной сети Facebook.
Отметила горожанка и хамство продавцов, которые выражают свое недовольство по поводу плача ребенка.
«Как-то можно все-таки отрегулировать уличную торговлю, сделать ее более цивилизованной и локальной?", — подытожила жительница Владивостока.
Стоит отметить, что пользователи соцсети разделились на два лагеря, кто-то поддержал автора поста, кто-то, напротив, посчитал, что при желании можно найти место для прогулок без уличных торговцев. Как пример горожане привели Университетскую набержную (кампус ДВФУ).
Ранее территорию набережной Спортивной гавани проинспектировал глава Владивостока Виталий Веркеенко, который поручил усилить работу в части пресечения деятельности недобросовестных арендаторов и незаконных торговых объектов.
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 Ещё 5 источников 
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