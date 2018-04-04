Жительница Владивостока выступила против уличной торговли на набережной Спортивной гавани

Жительницу Владивостока возмутила стихийная уличная торговля на набережной Спортивной гавани. По словам горожанки, гулять там с ребенок стало совесм невозможно, так как одно из доступных мест для прогулок в центре города превратили в торгово-развлекательный центр, сообщает PRIMPRESS.

«У меня уже второй год закипает от того, что главную городскую набережную превратили в какой-то торгово-развлекательный центр. Невозможно пройти не наткнувшись на прилавок. Гулять там с маленьким ребенком — это какой-то ад. Я не могу объяснить двухлетке, почему мы не можем каждый день по несколько раз кататься на машинке за 250 рублей и покупать новую игрушку. Поход к морю — это гарантированная истерика, причем не одна. Хочется там просто погулять, посмотреть на морские пейзажи, камушки в море покидать. Вместо этого приходится постоянно с ревом уносить ребенка от очередного развала с игрушками. Неужели для этого нет других мест в городе? Я живу рядом с морем и это наше место для прогулок — причем единственное, детских площадок там больше нет», — написала женщина в социальной сети Facebook.

Отметила горожанка и хамство продавцов, которые выражают свое недовольство по поводу плача ребенка.

«Как-то можно все-таки отрегулировать уличную торговлю, сделать ее более цивилизованной и локальной?", — подытожила жительница Владивостока.

Стоит отметить, что пользователи соцсети разделились на два лагеря, кто-то поддержал автора поста, кто-то, напротив, посчитал, что при желании можно найти место для прогулок без уличных торговцев. Как пример горожане привели Университетскую набержную (кампус ДВФУ).