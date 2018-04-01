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Албания отменила визы для туристов из РФ и Беларуси
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Албания отменила визы для туристов из РФ и Беларуси 

Российская Газета 1 час назад
Руководство Республики Албании (РА) в одностороннем порядке приняло решение об отмене виз для наших и белорусских граждан на период с 1 апреля по 31 октября 2018 года. Таким образом албанцы вступили в конкурентную борьбу за туристов во время летнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба Совета министров РА.
Согласно установленным здесь правилам, российским и белорусским гражданам для въезда на албанскую территорию в указанный выше период необходимо иметь лишь загранпаспорт. При этом продолжительность их пребывания в Албании ограничивается 90 сутками.
Эксперты подчеркивают, что постановление албанского кабинета министров о введении временного безвизового режима для туристов из России и Белоруссии должно способствовать не только росту туристической отрасли во время летнего сезона, но и установлению более глубоких деловых и культурных связей между странами, качественному улучшению межгосударственных отношений.
Следует отметить, что албанскими бизнесменами для привлечения граждан из РФ и Беларуси на территорию своей страны был разработан необычный рекламный ход.
Туристам предлагают побывать внутри огромного сверхсекретного ядерного бункера коммунистического диктатора Энвера Ходжи, лицезреть более 700 тысяч аналогичных фортификационных сооружений самых разных размеров, возведенных во всех уголках Республики Албании — как в горах, так и на морском побережье, а также осуществить поездки на одном из нескольких транспортных средств — амфибий (ЗИС-485), выпущенных в 1957 году в СССР и состоявших до 2011 года на вооружении Вооруженных сил РА.
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