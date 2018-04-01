Аномальная Россия притягивает туристов

Летом 2018 года Россия встречает Чемпионат мира по футболу, а пока власти страны и ответственные органы все чаще говорят о необходимости раскрытия туристического потенциала страны. 22 марта Росстандарт распорядился создать в России новую структуру — комитет по гостеприимству, который появится на базе общественной организации «Опора России». Это — очередной шаг в направлении развития туризма в нашей стране.

Туризм, о котором не пишут в официальных документах

Долгое время туризм оставался для российской экономики «бедным родственником», что само по себе удивляет — где еще в мире есть такая огромная, интересная и разнообразная страна, в которой множество культурных и природных достопримечательностей самого разного класса и уровня? «Золотое кольцо» и древняя цитадель Дербента , озеро Байкал и Алтайские горы, Черноморское побережье Кавказа и пещерные города Крыма — не перечесть все места, которые можно посетить в России. Хватит не на одну жизнь и не одному путешественнику.

Но, помимо привычных экскурсий по древним достопримечательностям, альпинистским маршрутам или поездок на курорты Крыма и Кавказа, в России набирает силу необычный, но не менее интересный вид путешествий — аномальный туризм. Как понятно из названия, это — путешествия в необычные, «потусторонние» места, которых на карте нашей страны тоже очень много. Заброшенные военные городки, места падения метеоритов, горные перевалы или пещеры, о которых слагают легенды, притягивают тысячи любителей экстремального туризма.

Куда едут любители неизведанного?

В степях южной части Челябинской области лежит древнее городище Аркаим. Его название давно стало нарицательным. Городище, построенное в виде кольца и обращенное к звездам, наделяется сакральной силой и десятилетиями влечет к себе ученых и путешественников, паломников и уфологов, экстрасенсов и странствующих хиппи. Другое странное и привлекательное место — плато Укок на Алтае , которое издавна почитается как священное монгольскими, бурятскими и тувинскими буддистами.

Приезжают любители необычного туризма и на Соловецкие острова, чтобы посетить знаменитые Соловецкие лабиринты — остатки древних погребальных сооружений. В Ростовской области ходит много легенд о подземных катакомбах в Аксае, которые притягивают диггеров, любителей мистики и просто отважных молодых и не очень людей. Очень распространены и поездки в заброшенные города, в свое время строившиеся вокруг воинских частей или предприятий. Аномальный туризм — это что-то сродни подростковым испытаниям себя «на прочность» во время ночных походов на кладбище или в глухую рощу.

Путешествовать можно не везде

Любителям экстремального и аномального туризма, в то же время, стоит помнить о том, что далеко не во все интересующие их места можно проникать без соответствующего разрешения. Особенно это касается «искусственных» аномальных зон — бывших военных баз, промышленных объектов, мест испытаний военной техники. Адвокат Тамара Куценко подчеркивает, что на охраняемые объекты проникать, в соответствии с российским законодательством, запрещено. На территории РФ, — отмечает Тамара Куценко, — проникновение на охраняемый объект с нарушением пропускного режима влечет за собой применение к нарушителю административного наказания. При этом порядок пропускного режима различается в зависимости от статуса охраняемых объектов. И ответственность за такое деяние будет по статье 20.17 КоАП РФ «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта». Однако, если такое проникновение совершается неоднократно лицом, подвергнутым административному наказанию, то в этом случае такой нарушитель будет подлежать уголовной ответственности по статье 215.4 УК РФ «Незаконное проникновение на охраняемый объект».

Наука до сих пор не знает, что такое аномальные зоны

Оккультист Вадим Чирвин рассказывает, что аномальная зона воздействует на психическое и физическое состояние человека совершенно необычным образом. Так, человек может сталкиваться с абсолютно незнакомыми ему прежде ощущениями, его психические процессы могут нарушаться.

«СП»: — Вадим, что заставляет человека отправляться в путешествие по аномальным местам?

— В первую очередь, жажда неизведанного, острых ощущений, желание проверить себя, стать покорителем и открывателем каких-то новых мест и явлений. Но я бы хотел отметить, что многие люди переоценивают свои силы — и физические, и психические, и энергетические. Очень важно то, что часто эти силы не совпадают. Например, человек может быть сильным спортсменом, опытным туристом, настоящим бойцом одним словом, но его психоэнергетические ресурсы не позволяют выдерживать того напряжения, с которым он сталкивается в аномальной зоне. Происходит непоправимое.

«СП»: — То есть, путешествия по аномальным зонам могут нести опасность для людей?

— Безусловно. Таких историй очень много и самые распространенные — бесследные исчезновения людей в аномальных зонах, либо их гибель при совершенно невыясненных обстоятельствах. Чего стоит одна жуткая история с гибелью девяти туристов на перевале, который позже в их честь назвали перевалом Дятлова. Это произошло почти шестьдесят лет назад, в 1959 году, но дурная слава о перевале распространяется до сих пор.

«СП»: — Наука до сих пор не может дать внятных объяснений аномальным зонам?

— Конечно. Множество странных явлений не подлежат никакому объяснению, если руководствоваться исключительно научным методом. Поэтому ученые не очень любят об этом говорить, а если их спрашиваешь, то приходят в замешательство. Но если обратиться к эзотерическим знаниям, то все более-менее встает на свои места. Аномальные зоны — это зоны концентрации особой энергии, которая может оказывать самое разное влияние на человека. Часто аномальные зоны носят рукотворный характер — это кладбища, заброшенные храмы, места массовых убийств людей. Причиной появления аномальных зон может быть и контакт в данном месте человеческой цивилизации с иными мирами. Например, это места падения метеоритов.

«СП»: — Лучше посещать или не посещать аномальные зоны?

— Каждый решает для себя сам. Но есть ли смысл идти туда, где до тебя случались страшные события? Особенно если у тебя нет уверенности в том, что именно ты должен пройти это испытание.

Государству пора взяться за туризм более основательно

В конце 2017 года «Опора России» провела исследование относительно общего уровня развития внутреннего туризма в России. Из опрошенных предпринимателей 80% сочли, что государство недостаточно способствует развитию внутреннего туризма. Между тем, централизовать и упорядочить можно было бы и аномальный туризм. Этим бы решались сразу несколько задач — и предприниматели в сфере туризма зарабатывали бы, а значит — платили налоги, и туристы в организованных по всем правилам экспедициях меньше бы рисковали и подвергали себя опасности.

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