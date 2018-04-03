Ещё
Капелло считает, что сборная России по футболу выйдет из группы на ЧМ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Капелло считает, что сборная России по футболу выйдет из группы на ЧМ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 3 апреля. Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло считает, что россияне смогут выйти в плей-офф на чемпионате мира 2018 года. Слова итальянца приводит официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).
На чемпионате мира сборная России сыграет в группе А вместе с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. Сборная России трижды принимала участие в чемпионатах мира (1994, 2002, 2014), но ни разу не смогла преодолеть барьер группового этапа.
"Я видел жеребьевку, думаю, сборная России пройдет групповой этап, — заявил Капелло. — Надеюсь, россияне подойдут к турниру в хорошей форме и пройдут как можно дальше. Они очень много инвестируют в футбол, это стало бы для них очередным успехом".
"Никаких проблем с организацией турнира не будет. Россия — прекрасная страна, и люди в ней живут прекрасные. Они вложились в такое большое дело, как проведение чемпионата мира, а безопасность там и так на высоком уровне. Они хотят произвести хорошее впечатление перед всем миром, и они могут провести удивительный турнир", — добавил Капелло.
Капелло был главным тренером сборной России с 2012 по 2015 год. Под его руководством российская команда впервые с 2002 года смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, попав на турнир 2014 года с первого места в отборочной группе. На мировом первенстве в Бразилии сборная России не смогла выйти из группы, заняв третье место.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
ТАСС: последние новости
Эксперты: Греция станет основным после Турции направлением для туристов РФ в летнем сезоне Эксперты: Дагестан может стать одним из центров гастрономического туризма России Мастера кулинарии собрались в Махачкале
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева вызвала гнев телезрителей220
НАТО отказала в визах российским дипломатам251
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом109
Названа причина развития особо злостного рака2
Сложный тест про изделие №214
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение