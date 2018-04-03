Капелло считает, что сборная России по футболу выйдет из группы на ЧМ

ТАСС , 3 апреля. Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло считает, что россияне смогут выйти в плей-офф на чемпионате мира 2018 года. Слова итальянца приводит официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Египта и На чемпионате мира сборная России сыграет в группе А вместе с командами Уругвая Саудовской Аравии . Сборная России трижды принимала участие в чемпионатах мира (1994, 2002, 2014), но ни разу не смогла преодолеть барьер группового этапа.

"Я видел жеребьевку, думаю, сборная России пройдет групповой этап, — заявил Капелло. — Надеюсь, россияне подойдут к турниру в хорошей форме и пройдут как можно дальше. Они очень много инвестируют в футбол, это стало бы для них очередным успехом".

"Никаких проблем с организацией турнира не будет. Россия — прекрасная страна, и люди в ней живут прекрасные. Они вложились в такое большое дело, как проведение чемпионата мира, а безопасность там и так на высоком уровне. Они хотят произвести хорошее впечатление перед всем миром, и они могут провести удивительный турнир", — добавил Капелло.

Капелло был главным тренером сборной России с 2012 по 2015 год. Под его руководством российская команда впервые с 2002 года смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, попав на турнир 2014 года с первого места в отборочной группе. На мировом первенстве в Бразилии сборная России не смогла выйти из группы, заняв третье место.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.