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«Аэрофлот» пошел навстречу приморцам
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«Аэрофлот» пошел навстречу приморцам 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
«Аэрофлот» увеличил период, в течение которого необходимо выкупить субсидированный билет после бронирования. Теперь он составляет семь дней при условии, что сам перелет состоится не в ближайшую неделю, сообщает PRIMPRESS.
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