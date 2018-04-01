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Франция заинтересована в развитии туризма с Узбекистаном
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Франция заинтересована в развитии туризма с Узбекистаном 

ИА Синьхуа 19 минут назад
Ташкент, 31 марта /Синьхуа/ — Французская делегация во главе с президентом Ассоциации туристических компаний Парижского региона Лионелем Рабие сегодня прибыла в Ташкент для проведения ежегодной конференции в Самарканде, сообщило информагентство «УзА».
Цель визита — содействие дальнейшему развитию сотрудничества в сфере туризма между двумя государствами, открытие новых перспектив в данном направлении.
В конференции примут участие более 100 представителей крупных французских турагентств и их партнеров, а также СМИ Франции. —0—
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