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В Венеции на двух туристов с крыши на причале упала перекладина
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В Венеции на двух туристов с крыши на причале упала перекладина 

РИА Новости 2 часа назад
РИМ, 31 мар — РИА Новости. Два туриста пострадали в результате падения алюминиевой перекладины с крыши на причале в Венеции, сообщает газета Corriere del Veneto.
Инцидент произошел в субботу днем на причале линии 1 в историческом квартале Риальто, с которого отправляются речные трамвайчики в сторону площади Рима, главной автобусной станции города неподалеку от железнодорожного вокзала Венеция Санта Лючия.
Мужчина и женщина получили легкие травмы. Пострадавших сразу же доставили в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь, после чего туристы были отпущены.
Как пишет газета, на место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы и оператора общественного транспорта Венеции ACTV. Причал был перекрыт до выяснения обстоятельств инцидента.
По предварительной версии, падение балки может быть обусловлено частыми ударами речных трамвайчиков о причал при швартовке.
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