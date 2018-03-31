В Венеции на двух туристов с крыши на причале упала перекладина

РИМ , 31 мар — РИА Новости . Два туриста пострадали в результате падения алюминиевой перекладины с крыши на причале в Венеции , сообщает газета Corriere del Veneto.

Инцидент произошел в субботу днем на причале линии 1 в историческом квартале Риальто, с которого отправляются речные трамвайчики в сторону площади Рима, главной автобусной станции города неподалеку от железнодорожного вокзала Венеция Санта Лючия.

Мужчина и женщина получили легкие травмы. Пострадавших сразу же доставили в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь, после чего туристы были отпущены.

Как пишет газета, на место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы и оператора общественного транспорта Венеции ACTV. Причал был перекрыт до выяснения обстоятельств инцидента.

По предварительной версии, падение балки может быть обусловлено частыми ударами речных трамвайчиков о причал при швартовке.