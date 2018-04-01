Кубанские курорты показали на международном фестивале

В мероприятии приняли участие более 200 организаций туристской отрасли, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Специализированная выставка в рамках фестиваля представила презентации крупнейших российских и зарубежных туроператоров. В ее рамках прошли семинары по актуальным проблемам турбизнеса, тренинги и мастер-классы.

Курорты Кубани представил консолидированный стенд, на котором были обозначены курортные территории региона. Как уточнили в краевом министерстве курортов и туризма, в основе концепции стенда — презентация культурного и туристского многообразия Кубани.