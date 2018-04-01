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Кубанские курорты показали на международном фестивале
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Кубанские курорты показали на международном фестивале 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
В мероприятии приняли участие более 200 организаций туристской отрасли, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Специализированная выставка в рамках фестиваля представила презентации крупнейших российских и зарубежных туроператоров. В ее рамках прошли семинары по актуальным проблемам турбизнеса, тренинги и мастер-классы.
Курорты Кубани представил консолидированный стенд, на котором были обозначены курортные территории региона. Как уточнили в краевом министерстве курортов и туризма, в основе концепции стенда — презентация культурного и туристского многообразия Кубани.
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