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«Победа» остановила на лето дешёвые полеты между Новосибирском и Красноярском
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«Победа» остановила на лето дешёвые полеты между Новосибирском и Красноярском 

ngs.ru 18 минут назад
Фото: ngs.ru
Авиакомпания «Победа» останавливает на лето рейсы между Красноярском и Новосибирском.
Накануне красноярский аэропорт Емельяново опубликовал летнее расписание — между Красноярском и Новосибирском пассажиров будут перевозить авиакомпании «Ямал», «ИрАэро», «ЮТэйр» и S7 Airlines.
По информации НГС. Красноярск, авиакомпания-лоукостер «Победа» останавливает свои рейсы на этом направлении на лето.
По информации на сайте «Победы», последний рейс между городами будет 1 июня, а затем полёты возобновятся только 17 сентября.
«Победа» начала возить пассажиров между Новосибирском и Красноярском в сентябре прошлого года.
Сейчас на сайте авиакомпании ещё можно купить дешёвые билеты до Красноярска и обратно. Например, стоимость поездки из Новосибирска с вылетом 1 апреля и возвращение 8 апреля начинается от 2998 рублей.
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