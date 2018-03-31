«Не хочу остаться в чужой стране»: уральцы, отдыхающие в Таиланде, остались без обратных авиабилетов

Жительница Екатеринбурга рассказала, что она с двумя детьми рискует остаться в Таиланде после того, как их отпуск подойдёт к концу. У семейства нет авиабилетов, чтобы вернуться на Урал.

— 27 марта мы приехали в аэропорт Кольцово , чтобы отправиться на отдых в Краби, — пожаловалась Елена. — Уже в аэропорту мы узнали, что наш рейс отменён. Нас было 13 пассажиров, и мы обратились в офис « Уральских авиалиний ». Сначала нам предложили сдать билеты и ждать возврата средств в течение 60 дней. Потом появился вариант перелёта до Пхукета с пересадкой в Пекине. Так как все были настроены на отдых, мы согласились.

Женщина также рассказала, что при вылете из Екатеринбурга сразу же хотела приобрести обратные билеты. Их екатеринбурженке должны были передать по прилёту в Китай . Однако в пекинском представительстве «Уральских авиалиний» сказали, что им не передали никакой информации.

— Сейчас в авиакомпании никак не реагируют на ситуацию, на мои запросы присылают формальные ответы. Очень просим помощи. Не хотелось бы остаться в чужой стране с двумя маленькими детьми, — сказала Елена.

В «Уральских авиалиниях» призвали туристов не паниковать, заверив, что части из них уже оформили обратные билеты. Со всеми остальными вопрос будет решаться в понедельник.

— Рейс 27 марта был отменён по организационным причинам. Билеты пассажиров будут переоформлены на другие авиакомпании. С каждым пассажиром мы работаем и предлагаем различные варианты вылета. Приносим извинения за предоставленные неудобства, — пояснили в «Уральских авиалиниях».