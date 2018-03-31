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«Не хочу остаться в чужой стране»: уральцы, отдыхающие в Таиланде, остались без обратных авиабилетов
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«Не хочу остаться в чужой стране»: уральцы, отдыхающие в Таиланде, остались без обратных авиабилетов 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Жительница Екатеринбурга рассказала, что она с двумя детьми рискует остаться в Таиланде после того, как их отпуск подойдёт к концу. У семейства нет авиабилетов, чтобы вернуться на Урал.
— 27 марта мы приехали в аэропорт Кольцово, чтобы отправиться на отдых в Краби, — пожаловалась Елена. — Уже в аэропорту мы узнали, что наш рейс отменён. Нас было 13 пассажиров, и мы обратились в офис «Уральских авиалиний». Сначала нам предложили сдать билеты и ждать возврата средств в течение 60 дней. Потом появился вариант перелёта до Пхукета с пересадкой в Пекине. Так как все были настроены на отдых, мы согласились.
Женщина также рассказала, что при вылете из Екатеринбурга сразу же хотела приобрести обратные билеты. Их екатеринбурженке должны были передать по прилёту в Китай. Однако в пекинском представительстве «Уральских авиалиний» сказали, что им не передали никакой информации.
— Сейчас в авиакомпании никак не реагируют на ситуацию, на мои запросы присылают формальные ответы. Очень просим помощи. Не хотелось бы остаться в чужой стране с двумя маленькими детьми, — сказала Елена.
В «Уральских авиалиниях» призвали туристов не паниковать, заверив, что части из них уже оформили обратные билеты. Со всеми остальными вопрос будет решаться в понедельник.
— Рейс 27 марта был отменён по организационным причинам. Билеты пассажиров будут переоформлены на другие авиакомпании. С каждым пассажиром мы работаем и предлагаем различные варианты вылета. Приносим извинения за предоставленные неудобства, — пояснили в «Уральских авиалиниях».
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