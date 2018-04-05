«Ростов Арена» в матче открытия примет не более 13 тысяч болельщиков 

Построенная к чемпионату мира по футболу «Ростов Арена» примет первых зрителей на матче чемпионата России между местным «Ростовом» и «СКА-Хабаровском». Игра состоится 15 апреля. Примечательно, что первый матч в тестовом режиме смогут посетить не более 13 тысяч болельщиков при общей вместимости стадиона 45 тысяч, о чем сообщает официальный сайт ростовчан.
Известно, что в качестве тестовых игр «Ростов» проведет оставшиеся домашние поединки российской премьер-лиги на новой арене: помимо хабаровских армейцев подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть с «Тосно» и "Уралом". Однако численное ограничение действует пока лишь на ближайший матч.
Напомним, что на «Ростов Арене» состоятся пять встреч чемпионата мира: в рамках группового раунда сыграют команды Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), а также один поединок 1/8 финала мирового первенства. Он состоится 2 июля.