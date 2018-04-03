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Новый бренд Ростова появится на сувенирах к ЧМ-2018
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Новый бренд Ростова появится на сувенирах к ЧМ-2018 

Деловое сообщество 3 апреля 2018
Фото: Деловое сообщество
Новые спортивные объекты, новый образ города, новый туристический бренд. Донская столица готова к приему туристов в рамках ЧМ-2018. Новый яркий логотип поможет сделать регион более привлекательным — считают эксперты. По словам директора департамента экономики города Светланы Камбуловой, на разработку туристического бренда потратили несколько лет. Работа началась в 2015 году. Ее итогом стала разработка цветного логотипа, состоящего из надписи: «Ростов-на-Дону» и панорамы города. Стилизованный рисунок всех цветов радуги включает в себя наиболее известные архитектурные достопримечательности Ростова.
Такой логотип будет наносится на всю сувенирную продукцию, изготовленную к мундиалю. Пакеты, кружки, футболки, майки и даже посуда — все это будет выдержано в единой гамме и стилистике.
Также упор в новой концепции сделан на гастрономический туризм. Суббренд «Город со вкусом» представит все многонациональное разнообразие кухни донского региона. Ведь только у нас можно попробовать традиционные блюда казачьей, тюркской, украинской и кавказской кухни в одном месте, не проезжая тысячи километров.
Все дизайнерские разработки были представлены в рамках международного конгресса по туризму: «Россия вдохновляет».
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