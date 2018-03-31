В продаже появились льготные билеты в Москву и в Санкт-Петербург

Программа субсидируемых перелётов будет действовать с первого апреля до первого декабря. Однако в этом году воспользоваться ей смогут только определённые категории пассажиров: студенты, пенсионеры и инвалиды.