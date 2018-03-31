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В продаже появились льготные билеты в Москву и в Санкт-Петербург
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В продаже появились льготные билеты в Москву и в Санкт-Петербург 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Программа субсидируемых перелётов будет действовать с первого апреля до первого декабря. Однако в этом году воспользоваться ей смогут только определённые категории пассажиров: студенты, пенсионеры и инвалиды.
Определена максимальная стоимость билетов. Калининград-Москва — 3 800 руб. Калининград-Санкт-Петербург — 3 500 руб. В списке льготных маршрутов, связанных с Калининградом, есть и такие города как Архангельск, Екатеринбург, Калуга, Мурманск, Сочи. По этим городам нужно дождаться заявок на участие от самих авиакомпаний, иначе дешёвых билетов не будет.
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