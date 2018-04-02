Минфин предложил поддержать региональные авиарейсы за счет Москвы

Минфин предложил сделать дороже перелеты через Москву и стимулировать воздушное сообщение между регионами.

Для этого ведомство предлагает обнулить НДС для рейсов между региональными аэропортами и повысить — для полетов через Москву, пишут "Ведомости" . Сейчас для всех внутренних рейсов налог составляет 10%. Изменить НДС планируется до конца 2022 года.

По данным Росавиации, внутри страны в 2017 году было перевезено 62,7 млн человек. И только четверть между регионами, остальное — через Москву. При этом многие соседние регионы не имеют авиационного сообщения между собой, рейсы следуют только с пересадкой в столице.