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Самый дикий отель в лесах Швеции
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Самый дикий отель в лесах Швеции 

Свободная пресса 54 минуты назад
Фото: Свободная пресса
Швеция славится своей красивой природой, поэтому в этой стране туристам могут предложить немало отелей, расположенных в настоящих диких условиях. Одним из таких отелей является Kolarbyn Eco-Lodge. Вам гарантированно полное погружение в шведскую природу, способствует тому и сами номера отеля, которые представляют собой маленькие уютные экодомики в форме землянки.
Отель Kolarbyn Eco-Lodge состоит из 12 хижин. Каждый из них отапливается уютным костром и оборудован теплыми овечьими шкурами для сна. Это идеальный вариант, чтобы снять стресс и на время отключиться от бешеного ритма жизни. Здесь нет никаких роскошеств современной цивилизации — ни водопровода, ни отопления, ни электричества. На территории комплекса не установлен душ, так что условия в плане привычных удобств отсутствуют. Хотите помыться? Купайтесь в озере, которое находится рядом.
«Нет, не нужно быть Крокодилом Данди или Реем Мирсом, чтобы выжить во время каникул в Kolarbyn, — поясняют владельцы хижин. — Если вам нужна какая-либо помощь, наши хозяева всегда готовы помочь и подсказать на каждом шагу».
А если проголодались, не волнуйтесь, что вам придется заниматься собирательством и охотиться за собственной едой. Есть удобный склад, где полно вкуснейшей еды, которая только и ждет вас!
Стоимость такого, приближенного к природе, жилья составляет 60 евро.
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