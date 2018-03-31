Ещё
Прогулка по цветущему грушевому саду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прогулка по цветущему грушевому саду 

ИА Синьхуа 34 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Линьи /пров. Шаньдун/, 30 марта /Cиньхуа/ — На фото от 29 марта — в деревне Сисыбао волости Мамучи уезда Инань городского округа Линьи /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ туристы любуются цветущими грушевыми деревьями и фотографируются на память. Фотографии Синьхуа / Ши Ляньин
Линьи /пров. Шаньдун/, 30 марта /Cиньхуа/ — На фото от 29 марта — в деревне Сисыбао волости Мамучи уезда Инань городского округа Линьи /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ туристы любуются цветущими грушевыми деревьями и фотографируются на память. Фотографии Синьхуа / Ши Ляньин
Линьи /пров. Шаньдун/, 30 марта /Cиньхуа/ — На фото от 29 марта — в деревне Сисыбао волости Мамучи уезда Инань городского округа Линьи /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ туристы любуются цветущими грушевыми деревьями и фотографируются на память. Фотографии Синьхуа / Ши Ляньин
Линьи /пров. Шаньдун/, 30 марта /Cиньхуа/ — На фото от 29 марта — в деревне Сисыбао волости Мамучи уезда Инань городского округа Линьи /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ туристы любуются цветущими грушевыми деревьями и фотографируются на память. Фотографии Синьхуа / Ши Ляньин
ИА Синьхуа: последние новости
Премьер-министр Грузии высказался о развитии туристической инфраструктуры в Восточной Грузии В поселке Пунань открылся Ляньюньганский фестиваль сельского туризма 2018 Воскресный отдых в волости Саньшиган
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ получила неожиданную поддержку365
На «Пусть говорят» разгорелся крупный скандал30
Стало известно, что британцы искали на борту «Аэрофлота»396
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово90
Раскрыты заработки на реалити-шоу102
Видео
05:03
Состояние арестованной Савченко ухудшилось
Украина В мире
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
00:47
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
01:00
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Происшествия Статьи
01:00
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение