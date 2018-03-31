Прогулка по цветущему грушевому саду

Линьи /пров. Шаньдун/, 30 марта / Cиньхуа / — На фото от 29 марта — в деревне Сисыбао волости Мамучи уезда Инань городского округа Линьи /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ туристы любуются цветущими грушевыми деревьями и фотографируются на память. Фотографии Синьхуа / Ши Ляньин

Линьи /пров. Шаньдун/, 30 марта /Cиньхуа/ — На фото от 29 марта — в деревне Сисыбао волости Мамучи уезда Инань городского округа Линьи /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ туристы любуются цветущими грушевыми деревьями и фотографируются на память. Фотографии Синьхуа / Ши Ляньин

Линьи /пров. Шаньдун/, 30 марта /Cиньхуа/ — На фото от 29 марта — в деревне Сисыбао волости Мамучи уезда Инань городского округа Линьи /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ туристы любуются цветущими грушевыми деревьями и фотографируются на память. Фотографии Синьхуа / Ши Ляньин

Линьи /пров. Шаньдун/, 30 марта /Cиньхуа/ — На фото от 29 марта — в деревне Сисыбао волости Мамучи уезда Инань городского округа Линьи /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ туристы любуются цветущими грушевыми деревьями и фотографируются на память. Фотографии Синьхуа / Ши Ляньин