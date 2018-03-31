Названы 10 лучших аэропортов мира 2018 года 

Список составлен на основании опроса 14 млн авиапассажиров из 100 стран, которые оценивали аэропорты по 39 критериям: от чистоты туалетов и транспортной доступности того или иного аэропорта до разнообразия шопинга и дружелюбности персонала.
Как и в прошлом году, первое место занял аэропорт «Чанги» из Сингапура, который является одним из крупнейших авиационных хабов в Юго-Восточной Азии. Пассажиры обратили внимание на разнообразие проведения досуга в аэропорту для тех, кому приходится ожидать стыковочных рейсов. В здании аэропорта есть большой сад (на крыше), бассейн и кинотеатр.
Лучшим из российских аэропортов стало «Шереметьево», которое не вошло в десятку и заняло 68-е место, поднявшись с 81 места в рейтинге прошлого года. Московское «Шереметьево» оказалось в списке выше таких известных аэропортов, как JFK (Нью-Йорк), LAX (Лос-Анджелес), «Фьюмичино» (Рим). В первую сотню попал еще один российский аэропорт — «Домодедово» (74-е место).
Топ-10 лучших аэропортов 2018 года: