Названы 10 лучших аэропортов мира 2018 года

Список составлен на основании опроса 14 млн авиапассажиров из 100 стран, которые оценивали аэропорты по 39 критериям: от чистоты туалетов и транспортной доступности того или иного аэропорта до разнообразия шопинга и дружелюбности персонала.

Как и в прошлом году, первое место занял аэропорт «Чанги» из Сингапура , который является одним из крупнейших авиационных хабов в Юго-Восточной Азии. Пассажиры обратили внимание на разнообразие проведения досуга в аэропорту для тех, кому приходится ожидать стыковочных рейсов. В здании аэропорта есть большой сад (на крыше), бассейн и кинотеатр.

Лучшим из российских аэропортов стало «Шереметьево» , которое не вошло в десятку и заняло 68-е место, поднявшись с 81 места в рейтинге прошлого года. Московское «Шереметьево» оказалось в списке выше таких известных аэропортов, как JFK ( Нью-Йорк ), LAX ( Лос-Анджелес ), «Фьюмичино» ( Рим ). В первую сотню попал еще один российский аэропорт — «Домодедово» (74-е место).

Топ-10 лучших аэропортов 2018 года: