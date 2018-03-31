«Победа» отменила летние рейсы из Красноярска в Екатеринбург и Новосибирск 

Однако в расписании они остались. Добраться до городов можно с помощью компаний «S7» и «Уральские авиалинии».
Как сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта, в новом весеннее-летнем расписании появится больше городов юга России: Сочи, Анапа, Краснодар, Симферополь. К примеру, на крымский курорт можно будет улететь 4 раза в неделю, выбрав одного из трех перевозчиков — «Nordwind», «Pegas Fly» и «Уральские Авиалинии».
Увеличится число вылетов в Москву и Санкт-Петербург. Так, рейсы в столицу будут выполнять 6 перевозчиков с частотой до 10 рейсов в день. Остаются популярными страны СНГ — Киргизстан, Азербайджан. В этом году появится также рейс в Казахстан (Алма-Ата).