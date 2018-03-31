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«Победа» отменила летние рейсы из Красноярска в Екатеринбург и Новосибирск
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«Победа» отменила летние рейсы из Красноярска в Екатеринбург и Новосибирск 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Однако в расписании они остались. Добраться до городов можно с помощью компаний «S7» и «Уральские авиалинии».
Как сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта, в новом весеннее-летнем расписании появится больше городов юга России: Сочи, Анапа, Краснодар, Симферополь. К примеру, на крымский курорт можно будет улететь 4 раза в неделю, выбрав одного из трех перевозчиков — «Nordwind», «Pegas Fly» и «Уральские Авиалинии».
Увеличится число вылетов в Москву и Санкт-Петербург. Так, рейсы в столицу будут выполнять 6 перевозчиков с частотой до 10 рейсов в день. Остаются популярными страны СНГ — Киргизстан, Азербайджан. В этом году появится также рейс в Казахстан (Алма-Ата).
«Летняя чартерная программа этого года будет представлена традиционными направлениями в Юго-Восточную Азию — Бангкок, Пхукет, Санья, Монастир, Утапао, Нячанг. Частота рейсов в турецкую Анталию достигнет пяти рейсов в неделю», — отмечают сотрудники аэропорта.
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