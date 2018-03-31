Возле отеля на Ново-Садовой установили скульптуру Забиваки

Самаре установили еще один символ чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщили в одной из групп организаторов ЧМ-2018 в Самаре.

Речь идет о двухметровой скульптуре волка Забиваки.

Установка арт-объекта прошла успешно

— На сей раз талисман ЧМ-2018 поселился возле входа в отель на Ново-Садовой, — рассказал представитель группы.

Всего в преддверии ЧМ-2018 в городе установят семь скульптур. Первый арт-объект уже украсил вход в один из отелей, аккредитованных FIFA.

Еще две скульптуры разместят на площади Куйбышева и около центра продажи билетов. Остальные будут охранять тропы туристических маршрутов.