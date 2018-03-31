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С начала этого года по маршруту Китай-Европа было отправлено 1000 грузовых поездов
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С начала этого года по маршруту Китай-Европа было отправлено 1000 грузовых поездов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 31 марта /Синьхуа/ — Как сообщили в пятницу в китайской компании China Railway, после того как отправился грузовой поезд «Польша-Чэнду», в этом году по межконтинентальному маршруту контейнерных перевозок Китай-Европа было уже отправлено 1000 товарных составов. Этот показатель на 75 процентов выше показателя аналогичного периода прошлого года.
В вышеупомянутой компании отметили, что в этом году железнодорожникам понадобилось 88 дней для того, чтобы отправить по этому маршруту 1000 грузовых поездов, что на 168 дней и 45 дней меньше, чем в 2016 и 2017 году, соответственно.
За период с открытия данного маршрута было отправлено в целом свыше 7600 грузовых поездов. В его рамках был запущен 61 железнодорожный маршрут, которые связывают 43 китайских города с 41 городом 13 стран Европы. -0-
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