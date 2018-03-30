«Аэрофлот» подтвердил, что самолет, на борту которого провели обыск, вылетел в Москву

"Самолет улетел, информация об этом есть и на сайте «Аэрофлота», и на сайте аэропорта «Хитроу», — сказал он. Никаких деталей касательно обыска он не сообщил.

Согласно информации на сайте «Аэрофлота», рейс 2583 вылетел в Москву в 19.54 по лондонскому времени (21.54 мск), задержавшись на 2 часа 39 минут. В Москву рейс должен прибыть в 01.39 субботы.