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«Аэрофлот» подтвердил, что самолет, на борту которого провели обыск, вылетел в Москву
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«Аэрофлот» подтвердил, что самолет, на борту которого провели обыск, вылетел в Москву 

Прайм 1 час назад
ЛОНДОН, 30 мар /ПРАЙМ/, Мария Табак. Самолет "Аэрофлота", на котором ранее был проведен обыск, вылетел из Лондона в Москву, подтвердил РИА Новости представитель авиакомпании в Великобритании Алексей Вороненков.
"Самолет улетел, информация об этом есть и на сайте «Аэрофлота», и на сайте аэропорта «Хитроу», — сказал он. Никаких деталей касательно обыска он не сообщил.
Согласно информации на сайте «Аэрофлота», рейс 2583 вылетел в Москву в 19.54 по лондонскому времени (21.54 мск), задержавшись на 2 часа 39 минут. В Москву рейс должен прибыть в 01.39 субботы.
Ранее британская полиция и таможня провели досмотр воздушного судна «Аэрофлота» в аэропорту Лондона. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на борт самолета, который готовится принять пассажиров рейса Лондон — Москва, поднялись сотрудники британской полиции и таможни и заявили о необходимости проведения осмотра судна, не сообщив причины и цели. Британские власти также потребовали, чтобы российский экипаж, включая капитана, покинули самолет. Командир судна предложил провести досмотр, но только в его личном присутствии.
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