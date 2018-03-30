Более тысячи человек приняли участие в туристической встрече в Соколиной горе

Представители примерно четырехсот столичных туристических клубов собрались в Московском политехническом университете в Соколиной горе, чтобы подвести итоги соревнований сезона по спортивному туризму в дисциплине «Маршрут».

Президент Федерации спортивного туризма Сергей Миронов поздравил всех собравшихся с завершением сезона. Он также принял участие в награждении победителей маршрутов различных категорий — пешеходных, горных, водных. Призы Первенства России и Кубка Москвы получили активисты туристического движения. Несколько лучших своих произведений представил собравшимся бард Борис Щеглов

В течение сезона путешественники из столицы совершали походы по Северному Уралу, Западному Кавказу, Камчатке и многим другим мировым знаковым для туристов местам.

Фото: предоставлено Московским политехническом университете.