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Более тысячи человек приняли участие в туристической встрече в Соколиной горе
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Более тысячи человек приняли участие в туристической встрече в Соколиной горе 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Представители примерно четырехсот столичных туристических клубов собрались в Московском политехническом университете в Соколиной горе, чтобы подвести итоги соревнований сезона по спортивному туризму в дисциплине «Маршрут».
Президент Федерации спортивного туризма Сергей Миронов поздравил всех собравшихся с завершением сезона. Он также принял участие в награждении победителей маршрутов различных категорий — пешеходных, горных, водных. Призы Первенства России и Кубка Москвы получили активисты туристического движения. Несколько лучших своих произведений представил собравшимся бард Борис Щеглов.
В течение сезона путешественники из столицы совершали походы по Северному Уралу, Западному Кавказу, Камчатке и многим другим мировым знаковым для туристов местам.
Фото: предоставлено Московским политехническом университете.
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