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Дикий гепард залез в автомобиль с туристами в Африке
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Дикий гепард залез в автомобиль с туристами в Африке 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Дар-эс-Салам. Танзания. Поездка по африканской саванне едва не обернулась бедой для группы туристов из США. В автомобиль внезапно забрался любопытный гепард, пишут «Известия» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Машина с людьми заинтересовала сразу двух больших кошек. Первый гепард влез в салон через открытое заднее окно, второй запрыгнул на капот автомобиля.
Гид попросил туристов не шевелиться и не смотреть хищникам в глаза. Совет оказался полезным. Обследовав внедорожник изнутри и снаружи, кошки оставили людей в покое. Туристы были сильно напуганы, но никто не пострадал.
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