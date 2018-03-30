Дикий гепард залез в автомобиль с туристами в Африке

Дар-эс-Салам. Танзания . Поездка по африканской саванне едва не обернулась бедой для группы туристов из США . В автомобиль внезапно забрался любопытный гепард, пишут «Известия» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Машина с людьми заинтересовала сразу двух больших кошек. Первый гепард влез в салон через открытое заднее окно, второй запрыгнул на капот автомобиля.

Гид попросил туристов не шевелиться и не смотреть хищникам в глаза. Совет оказался полезным. Обследовав внедорожник изнутри и снаружи, кошки оставили людей в покое. Туристы были сильно напуганы, но никто не пострадал.